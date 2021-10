Feletti no descarta aplicar leyes si no hay acuerdo

sábado 16 de octubre de 2021 | 6:02hs.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, advirtió que si no se llega a un acuerdo con los productores y comercializadores de alimentos a más tardar el próximo lunes se avanzará con “políticas de precios máximos no consensuadas”, a la vez que anticipó que luego de los alimentos se buscará extender esta política a otros sectores.



“Yo espero cerrar este acuerdo y ponerlo operativo el lunes, sino aplicaremos las leyes. Quiero evitar eso”, afirmó Feletti en diálogo con Radio AM 750.



De no mediar acuerdo, Feletti anticipó que se aplicará la ley de Abastecimiento y la Secretaría tendrá que avanzar con “políticas de precios máximos no consensuadas”.



En declaraciones radiales, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, consideró que los congelamientos de precios “son aspirinas que funcionan un ratito, calman el dolor pero la enfermedad sigue, es un deja vú de seguir haciendo lo mismo y queremos resultados diferentes, eso no es posible”.