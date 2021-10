Vacunación anticovid en niños llegó a las aldeas mbya

sábado 16 de octubre de 2021 | 6:04hs.

La campaña de inmunización contra el Covid-19 incluyó el martes a los niños de 3 a 11 años y en los primeros dos días se aplicaron más de 7 mil dosis. Para esta tarea se habilitaron 46 vacunatorios en toda la provincia pero además se llevan adelante operativos en los barrios de las ciudades para captar a más chicos y también llegaron a los niños de las aldeas mbya.



Tal es así que los agentes sanitarios se trasladaron a las aldeas Santa Ana Mirí y Santa Ana Poty de Santa Ana; Pindó Poty, Yryapú, Jejy y Jejy Miri de El Soberbio y comunidades de Puerto Leoni. Según indicaron desde el Ministerio de Salud Pública, en esa oportunidad se aprovechó la ocasión para completar los esquemas de vacunación que corresponden al calendario obligatorio, antigripales y la vacuna anti Covid-19 a personas de todas las edades que aún no habían sido inmunizadas.



Por otro lado, desde la cartera sanitaria provincial comunicaron que mañana los vacunatorios no abrirán sus puertas por el Día de la Madre. Las actividades volverán a la normalidad el lunes.



Sin turnos



La inscripción para los niños y adolescentes es a través de la app Alegra Med Misiones, ingresando con los datos del menor, para lo cual se deberá contar con correo electrónico distinto al que ya usaron sus padres para sus turnos.



En el caso de aquellos padres que tengan dificultades para acceder a la aplicación, pueden asistir a los vacunatorios habilitados para gestionar la cita. Los agentes de salud tienen indicación de hacerlo porque desde Salud Pública afirman que no se puede perder ninguna oportunidad de vacunar, tengan turno asignado o no.



Asimismo, se aplican las dosis en operativos de salud tanto del municipio como del Ministerio y con la llegada de más dosis se profundizarán las salidas a los barrios en una búsqueda activa como las campañas en instituciones que acojen a los menores.

Hubo cuatro contagios en Misiones

El Ministerio de Salud de Misiones informó que ayer se detectaron cuatro casos de coronavirus y que no hubo muertos a causa de la enfermedad. De esta manera, se cumplieron 18 días sin personas fallecidas por el virus. En ese marco, desde que llegó la enfermedad, la cifra de contagios asciende a 36.470 y la cifra de fallecidos se mantiene en 702.



Los nuevos pacientes detectados son dos personas que residen en Apóstoles, mientras que Garupá y Campo Viera notificaron un positivo cada una. La cartera sanitaria además indicó que los casos activos, pacientes cursando la enfermedad, son 66, de los cuales tres están internados en hospitales o sanatorios de la tierra colorada.



En tanto, los municipios con casos activos son 23, y son Posadas, con 18 pacientes, y Apóstoles con 11, las únicas dos localidades que superan los dos dígitos de contagiados cursando la enfermedad.



Los recuperados contabilizan 35.702 y las personas aisladas preventivamente son 558.



A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación divulgó que ayer se registraron 1.358 casos en todo el país y se llegó a un total de 5.271.361 infectados. Ya superaron la enfermedad 5.137.618 personas y son considerados casos activos 18.083.



Además hubo 27 fallecidos por coronavirus, una de las cifras más bajas registradas en un día en lo que va del año. La cantidad de víctimas fatales llegó a 115.660 desde el comienzo de la pandemia.



Ayer eran 808 las personas que cursaban la enfermedad en terapia intensiva. La ocupación de camas de terapia a nivel nacional promedia el 36,2%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) llega al 41,5%.