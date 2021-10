Cesó la alerta y se espera buen tiempo el fin de semana

sábado 16 de octubre de 2021 | 6:04hs.

Otra madrugada y mañana de fuertes lluvias se vivió ayer en toda la provincia, trayendo un respiro principalmente a los productores de la chacra misionera.



En Posadas se precipitaron 44,1 milímetros, en Oberá 55, en Bernardo de Irigoyen 45 y en Puerto Iguazú 30 milímetros.



Si bien estuvo nublado toda la jornada y quedaron algunas lluvias aisladas, el alerta cesó después del mediodía y se espera buen tiempo todo el fin de semana.



Las consecuencias que dejaron las fuertes lluvias fueron diversas. En horas de la madrugada de ayer, cuando el fenómeno se precipitaba con más fuerza, desde la Policía de Misiones asistieron a familias afectadas por las inclemencias del tiempo en Oberá y Concepción de la Sierra.



En Oberá los efectivos de la Comisaría 4 evacuaron a una familia compuesta por una joven de 22 años y sus dos hijos menores de edad, ya que su vivienda se inundó por las precipitaciones que provocaron el desborde del arroyo Mbotaby. En Concepción de la Sierra, personal de la comisaría local asistió a cuatro familias del barrio El Palomar que se vieron afectadas por la acumulación de agua, debido a que una alcantarilla se taponó totalmente.



En las dos intervenciones se solicitó la colaboración del personal municipal de ambas localidades. No se registraron lesionados, solamente daños materiales.



En Posadas, la caída de un árbol sobre calle Catamarca casi Ayacucho interrumpió el tránsito durante la madrugada, hasta que la zona fue despejada.



El departamento de San Pedro no estuvo ajeno al paso del temporal que se registró en la noche del miércoles y el otro ocurrido en horas de la madrugada de ayer. Si bien durante la jornada del jueves el tiempo acompañó para que personal de Energía de Misiones avanzara con la reparación de las líneas que sufrieron daños, la tormenta de ayer causó nuevos inconvenientes, quedando varias colonias y parajes rurales sin el servicio.



En esta oportunidad los fuertes vientos y las descargas eléctricas, dejaron por varias horas a la localidad energía eléctrica, lo que se fue normalizado en gran parte con el transcurso de las horas, quedando sin el suministro colonias como Los Lapachos, Esmeralda y un sector sobre ruta provincial 27, que al cierre de esta edición seguían sin luz.



Las fallas responden, por un lado a la falta de nuevos postes y cableado, un reclamo de vieja data por parte de los usuarios y por otra parte la postación de madera, siendo la zona rural la más afectada.



Ayer, pese a la persistente lluvia, los operarios trabajaron a fin de normalizar el servicio. Cerca de las 10 de la mañana se restableció el suministro entre San Pedro y San Vicente, sector donde estuvieron trabajando desde las 5. En un primer momento repararon los daños más urgentes y cambiaron diez postes caídos y repararon conectores.



Cabe mencionar que en la zona urbana no se registraron grandes daños en el tendido eléctrico, lo que pone en evidencia la importancia de los trabajos de mantenimiento e inversiones como las que se realizaron en los últimos meses.



Según la Dirección de Alerta Temprana, que depende del Ministerio de Ecología, hoy vuelve el tiempo estable en toda la provincia, amanece fresco y por la tarde estará cálido. No se esperan precipitaciones. Las mínimas estarán entre los 15° en zona Sur y 17° en el Norte. Las máximas serán de 23° en la zona Sur y 27° en el Norte.



Mañana hay posibilidad de lluvias débiles en el Norte con mínimas de 15° y máximas de 26°. Estará parcialmente nublado en el Centro y más despejado hacia el Sur, donde habrá temperaturas mínimas de 14° y máximas de 25°.

Con la información de corresponsalía San Pedro

Desvío sobre la ruta 2

La Dirección Provincial de Vialidad avisó que luego de la suba del cauce del arroyo Pindayti por la que se determinó el corte total del paso vehicular y peatonal sobre el puente provisorio, en ruta provincial 2, se adecuó un desvío que se encuentra apto para circular con todo tipo de vehículos.



Desde Vialidad explicaron que quienes circulen por la ruta 2 en sentido Colonia Aurora-Santa Rita deberán tomar la ruta 219 en dirección a Salto Encantado y tras recorrer cinco kilómetros, a la altura del paraje El Tejón, tomar el camino vecinal denominado “Kilómetro 12” en dirección Oeste y recorrer otros once kilómetros hasta la ruta 8, en el paraje Libertad. Por ruta 8 deben seguir hacia el Sur hasta volver a la ruta 2 a la altura de la localidad de Santa Rita.



Todo el desvío tiene una extensión de 29,5 kilómetros.



Este año el antiguo puente de la ruta 2, que une 25 de Mayo y Alba Posse, fue cerrado y se habilitó un puente provisorio que en los últimos días resultó dañado por la creciente del arroyo.



Desde Vialidad esperan comenzar con la construcción del nuevo puente definitivo a la brevedad.