Quiere revancha

sábado 16 de octubre de 2021 | 1:30hs.

Durante los primeros meses del año, Guaraní armó un plantel pensando en regresar rápidamente al Federal A, pero no pasó de la primera fase del torneo Regional de Transición.

Uno de los jugadores que había llegado a la Tierra Colorada para afrontar el certamen fue Alejandro Benítez. El Pájaro tuvo apenas un puñado de partidos en el certamen, no convirtió goles y, al igual que la Franja, se despidió rápidamente.

A pesar de los resultados, el formoseño dejó buenas impresiones y por eso el nuevo cuerpo técnico lo pidió para el Regional que comenzará el 21 de noviembre.

“Me genera mucha felicidad. No pensé que iba a volver a tener una nueva oportunidad. Tenemos que hacer mejor las cosas”, se sinceró el delantero.

“El torneo anterior fue raro, después del parate, nos costó mucho entrar en ritmo. Teníamos un buen plantel, pero no supimos manejar las situaciones”, reconoció el Pájaro y agregó: “Éramos un equipo, pero nos faltó una conducción, un estilo de juego. Dependíamos mucho de los nombres y eso no lo supimos manejar. Empatamos los partidos importantes”.

Ese equipo, que tenía a Nazareno Godoy como DT, ganó un partido, empató tres y se despidió rápidamente de un campeonato en el que apuntaba al ascenso.

“Equivocamos mucho a la hora de entrenar. A mí me faltó confianza, me tocó salir en los últimos partidos y fue peor. Llegamos en un momento complicado, después de tanto tiempo parados, de no saber qué hacer y el torneo era muy corto”, se lamentó Benítez.

Más allá de esa experiencia amarga, el Pájaro renovó expectativas de cara a lo que viene y contó que “se comunicó el cuerpo técnico conmigo, me plantearon la idea y eso me puso feliz”. “Me dieron la confianza, me hablaron de la idea y no dudé. Se viene algo profesional, algo lindo y ojalá estemos a la altura”, se ilusionó el formoseño.

Parte de esa charla entre el entrenador Carlos Marczuk y Benítez se centró en lo que se viene y en tratar de recuperar la confianza del delantero para encarar de la mejor manera el torneo.

“(Marczuk) Quiere que vuelva a ser el jugador que conoce. No hablamos de cosas específicas, sino recuperar esa confianza. Los equipos de Carlos (Marczuk) son intensos y siempre están bien parados”, comentó.

Benítez nunca fue dirigido por el DT misionero, pero lo enfrentó en un par de ocasiones y siente que puede ser un buen engranaje en el once de Marczuk.

“Yo creo que por afuera puedo dar mucho rédito. Estoy mentalmente muy bien, con confianza, creo que por ahí puedo rendir bien. Estuve jugando la Liga Correntina con Ferroviario y eso me sirvió para recuperarme mentalmente y físicamente”, aseguró.

Además de la llegada del Pájaro, Guaraní confirmó la vuelta de Eduardo Flores. El arquero se sumará al plantel cuando termine su contrato con Gimnasia de Concepción del Uruguay, que milita en el Federal A.

Por otro lado, también se confirmó que Alan Almirón continuará en el plantel y la idea del cuerpo técnico es reforzar la parte central del equipo. Por eso llegarán un central, un centrodelantero y un mediocampista central.

El lunes, a partir de las 17, Guaraní comenzará la pretemporada para el torneo Regional en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira y Marczuk tendrá un mes para preparar su equipo para el debut.

Si el clima lo permite, arranca la Liga Posadeña

Ayer estaba previsto el inicio de un nuevo torneo de la Liga Posadeña, pero las lluvias que cayeron en la capital misionera obligaron a postergar el partido entre Brown y Atlético Posadas, que se disputará el martes desde las 16.30 en Villa Urquiza.

Hoy, si las condiciones climáticas lo permiten, se disputará el partido entre Guacurarí y Luz y Fuerza. El Indio se medirá con el Eléctrico en cancha de Brown desde las 16.30, por la zona A.

Además, también se programaron los partidos de la 6° fecha del Ascenso Unificado, que regresará tras un fin de semana de descanso.

Por la zona A, 1° de Mayo se medirá con Itatí desde las 14.30 en cancha de Atlético Posadas. En el mismo escenario, pero desde las 16.30, Villa Cabello recibirá a Argentinos. A las 14.30, pero en Candelaria, Estudiantes jugará con La Cantera.

Por la zona B, Deportivo Roca irá contra Candelaria desde las 14.30 en Santa Ana y a las 16.30 el local recibirá a Garupaense.

A las 16.30 y en Candelaria, Garupá FC chocará con Tigre.