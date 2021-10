Índigo: qué representa el nombre del bebé que esperan Evaluna y Camilo

sábado 16 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Evaluna Montaner y Camilo anunciaron el miércoles mediante un video que van a ser padres. La pareja de cantantes revolucionó las redes sociales al presentar un nuevo videoclip llamado Índigo, una apuesta que justamente representa un guiño al nombre que le pondrán al bebé en camino.



El material rápidamente superó las miles de reproducciones en YouTube y recibieron además muchísimos comentarios.



La elección del nombre llamó la atención en las redes sociales y sus fans comenzaron a especular y a querer saber su significado.



Índigo hace referencia a aquello originario o procedente de la India, pero también es el nombre de un color entre el azul y el violeta. Además se refiere a un estado elevado de la evolución del ser humano.



“¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo”, sostiene la letra de la canción que presentaron y que lleva ese nombre tan especial.



Aunque el matrimonio no reveló más detalles y el por qué del nombre que eligieron, se sabe que es un nombre sin género, utilizado tanto en niñas como en niños.



Entre uno de los significados más curiosos se destaca que la palabra “índigo” se relaciona la doctrina de la Nueva Era, utilizada para caracterizar a las personas que representan un estado superior de la evolución humana.



Los defensores de esta corriente se refieren a la evolución como un avance espiritual, ético y mental y se apartan de la conocida teoría de la selección natural de Charles Darwin. Para este movimiento, los chicos de la Nueva Era nacen con habilidades sobrenaturales de pensar y expresarse ante el mundo.



Cómo fue el anuncio

Al inicio del videoclip los cantantes dejaron algunos indicios para que su fans entiendan que no se trataba de una canción más, sino que tenían que contarles la noticia del embarazo: “Contigo ya no hay martes 13, prepara el cachete pa’ que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces, yo tuve que esperarte nueve meses”, dice una parte del tema, como para el que tuviera dudas.



Luego, en las imágenes se lo ve a Camilo dándole un beso a la panza de su esposa mientras en otra secuencia aparecen las emotivas reacciones de los familiares y amigos de la pareja.



Evaluna compartió el resultado del test de embarazo primero con Camilo, que de una manera muy movilizante rompió en llanto al enterarse de la noticia. Luego continuaron los padres de ambos, los hermanos de Evaluna, Mau y Ricky y también su novia Stefi Roitman.



Otros miembros de la familia y amigos cercanos también se emocionaron. Entre las reacciones, quedó retratada la de Ricardo Montaner. El cantante les dio un fuerte abrazo a su hija y su yerno y, el día del estreno del video, compartió el anuncio en sus stories de Instagram.