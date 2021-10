Boliches empujan su regreso, con un aforo del 70%

viernes 15 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Los locales bailables y las bailantas de Posadas trabajan en un nuevo protocolo para volver a funcionar como tal, luego de 18 meses de parate por la pandemia de coronavirus.

A través de sus redes sociales las discos de Posadas como Metrópolis, Vladimir, Pan y Manteca, Cedros Mega Disco, Complejo La Roka, Brooklyn Disco, Breaking Bar Posadas, Avá Resto Pub, Malparida y Wood Posadas, solicitaron ser escuchados por la Municipalidad de Posadas para volver a funcionar con el aforo correspondiente.

“Nos parece bárbaro que comiencen a abrirse los distintos comercios y también los pasos fronterizos, y las distintas fuentes de trabajo porque es importante para poder subsistir. Lo que nos parece injusto es que se olviden de los locales bailables, nosotros también existimos en Posadas y en la provincia de Misiones, sufrimos los embates de esta pandemia, estamos insertos en la cultura de nuestra ciudad”, indicaron en un mensaje conjunto que subieron a sus respectivas cuentas virtuales.

Y agregaron: “Hace más de un año y medio que estamos con las puertas cerradas y nos duele mucho que ningún funcionario se pueda acordar de nosotros, tenemos el mismo derecho que todos los habitantes de la nación a trabajar honradamente. Muchas familias dependen de este trabajo. Llamamos a la reflexión al señor gobernador y al señor intendente de Posadas, a fines de que tengan a bien, considerar la reapertura de nuestras fuentes laborales en forma normal, como el resto del país”.

Desde el inicio de la pandemia se tuvieron que reconvertir en bares y reducir personal. Ahora afirman estar listos para volver a funcionar como locales bailables y bailantas y piden ser atendidos para evitar más fiestas clandestinas.

Ramón Romero, vocero del Complejo La Roka, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y destacó: “Llevamos casi dos años a puertas cerradas, estamos sobreviviendo como bares y pudimos sostenernos, estamos buscando que sea positivo, estamos en un rubro que no conocemos porque no somos gastronómicos. Somos más de local bailable, y es por eso que estamos con ansias y ganas de volver a funcionar como tal. El protocolo de ahora nos permite hasta 300 personas dependiendo del aforo del local y eso cambiaría con nuevas habilitaciones”, sostuvo.

Además, apuntó que como comerciante se espera preparado hace mucho tiempo, “la gente tiene ansias de volver a bailar, compartir con amigos, de poder estar tranquilos, creo que estamos en condiciones de poder brindar seguridad a la gente y que nos permitan trabajar”.

“Todo este tiempo lo llevamos con mucha dificultad, mucha gente se quedó sin trabajo, tuvimos que reducir el personal. Tuvimos que ir intercalando el personal y si volvemos a funcionar como locales bailables vamos a poder generar trabajo”, consideró.

Finalmente se refirió a las fiestas clandestinas, “el no poder trabajar como boliche o bares alentó a la realización de las fiestas clandestinas porque la gente busca diversión y lo hace de forma clandestina y sin control. Nosotros podemos trabajar y que la gente se divierta con más seguridad evitando los contagios. Nosotros estamos listos para ir a charlar con la Municipalidad de Posadas y si en el caso de Garupá se habilita este finde estamos preparados”.

Con números en la mano, los voceros de Metrópolis indicaron que en un fin de semana se movilizan unas 20 mil personas entre los locales bailables de Posadas.

“El último fin de semana largo quedó mucha gente afuera por el aforo que estamos trabajando y que seguramente terminó armando fiestas clandestinas. Hoy ya se habilitaron los casamientos, las fiestas privadas, la gente en la cancha y nosotros seguimos esperando y sobreviviendo”, explicaron desde el local ubicado en Cabred al 1900.

“Nos estamos juntando para armar el protocolo porque no estamos trabajando, hoy somo bares y la gente quiere bailar. Toda la noche estamos pendientes y dependemos del humor social del inspector, si te quiere clausurar o no porque a veces se hace imposible que la gente no se mueva de sus mesas”, indicaron los voceros de los locales ubicados sobre la avenida Corrientes.

Los propietarios esperan el llamado de la comuna de Posadas o del gobierno provincial para presentar el nuevo protocolo.