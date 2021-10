Cuentos cercanos para sacarse los miedos

viernes 15 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Contar cuentos tuvo, a lo largo de la historia, distintas utilidades y motivaciones y a pesar de que la tradición oral hoy se resignificó en otras plataformas, desplegar historias atrapantes y aventuras increíbles se mantiene con mayor fuerza dentro de los hogares, en un espacio intimista, por demás seguro y amoroso.

Allí pueden aparecer piratas, duendes, hadas, animales fantásticos y hasta monstruos comemedias, el protagonista de esta nueva propuesta teatral del grupo Agua de Río. Con la dirección y dramaturgia coordinada por Danyel Bustos, Aluén Arrúa y Gastón ‘Chino’ Caballero se ponen en el papel de dos niños que buscan Cuentos para asustar al miedo.

Inspirados en la obra literaria de la misionera Rita Figueredo, encontraron como denominador común de esta dramatización el tema de superar el miedo. Entonces, el eje central se volvió la historia del monstruo comemedias, que vive en un armario.

‘‘Como forma de superar el miedo y abrir el ropero, los protagonistas comienzan a contar cuentos para obtener coraje y abrir el ropero, para asustar nuestro propio miedo’’, refirió Bustos, que entendió la necesidad de abrir el calendario y correr la idea de que los infantiles se dan sólo en época de vacaciones de invierno o día del niño.

“Sin querer caemos en el Día de la Madre y es una ventaja decir: por qué no aprovechar también este día para compartir con los hijos. Los chicos están todo el año y si se puede poner como antecedente o empezar a decir que en octubre, mayo, junio también hay teatro infantil, es buenísimo. Es un espacio ganado al que pueden acceder cuando quieran y no esperar que llegue una estación para disfrutarlo”, subrayó el director.

La creación de la dramaturgia y toda la puesta en escena fue colectiva, colaborativa, en la que Arrúa y Caballero, que tras este fin de semana parten hacia La Pampa para representar a Misiones en la Fiesta Nacional del Teatro, también dejaron sus impresiones.

En el caso de Gastón, que tiene un pequeño de 6 años, explicó cómo “está bueno construir a partir de la imaginación de los niños”.

“Ahora recién nos metemos con infantiles’’, dice quien estuvo al frente de la operación técnica de Los Irreverentes, la obra que competirá la semana que viene en el Nacional. “En una de las obras que hacíamos nos fue a ver mi hijo, se hizo un amigo y la primera vez se notaban que estaban atentos, después ya a la tercera empezaban a opinar y debatir entre ellos, entonces le empezamos a preguntar qué tenía que pasar en la obra y él nos proponía algunas ideas, entonces hay cosas que agregamos en este infantil que sabemos que van a funcionar’’, postuló.

Abriendo la puerta de la imaginación, la creación parece entonces ilimitada. Por ese motivo, resaltaron el enorme potencial de todas las historias e invitaron a seguir construyendo este hábito de crear o resignificar cada historia en los hogares.

‘‘Rita creó los cuentos y los escribió, nosotros los dramatizamos y alguien quizás los va a componer musicalmente, entonces no hay límite. Para los chicos y para nosotros, el arte a la hora de expresar no tiene un límite. Hoy es un cuento y mañana otra cosa, pero no tiene un cierre’’, indicó Bustos

En coincidencia, Arrúa estimó la importancia de seguir contando hazañas y aventuras. “Pensamos también el hecho de revalorizar el relato. El cuento, en este caso, es a través del teatro pero uno lo hace de distintas formas cuando tiene niños cerca, con un juego, reinventando lo cotidiano’’, manifestó Aluén.

Con bailes, histrionismo, cuentos dentro del cuento y más juegos, los dos protagonistas buscan distraerse como estrategia para superar el miedo al monstruo come-medias.

Y con el comemedias como excusa, la idea es colaborar a que todos superen las fobias. Si bien el miedo atraviesa todas las vidas y edades, puede ser altamente productivo aprender a gestionarlo desde muy chicos.

De esta manera, se empieza desde adentro. Simbólicamente el escenario se convierte en el dormitorio de dos niños, es decir que el miedo y el monstruo no vienen de afuera, están inmersos en esa intimidad hogareña.

‘‘Hasta qué punto el miedo es de uno, es mental, generado desde el seno de la casa o un miedo ajeno. Contar cuentos es un modo de empezar desde chicos, desde adentro a enfrentarlo’’, detalló Bustos.

‘‘En vez de decir no, no tengas miedo, es: contemos cuentos para superarlos, porque todo pasa por la cabeza”, aseguró Silvina Warenycia, que fue testigo de cómo la obra interpela a los más chicos.

“En los ensayos estaba Deira, la hija de Silvina, y no nos dábamos cuenta, pero ella escuchaba todo y cuando llegaba a su casa, preguntaba por el monstruo, o jugaba a ser él. Si ella hacía como que era el monstruo es porque el monstruo ya perdió un poco su potencia. Lo desmitificamos y es más amigable’’, explicó Arrúa que aprovechó para destacar la cantidad de infantiles que se están produciendo actualmente en Misiones.

Con una avidez por volver al encuentro, el teatro floreció en la provincia al punto de hay mucha ofertas y varios estrenos cada fin de semana. Caballero ilustró que mientras en el último Provincial de Teatro participaron alrededor de 15 obras, este año ya se conocen más de 64 que competirán el año que viene.

Entre esa cantidad, un buen número se está enfocando en el público infantil, que aseguran es más genuino y puro, sin preconceptos, especulaciones o hipocresía.

La obra busca reflejar de manera lúdica pero cercana y humana el desafío de afrontar algo que da pavor. Por eso el coraje se grafica en la acción, en el animarse, más allá de que el miedo no ha desaparecido del todo.



Para agendar

Infantiles todo el año

Una tarde de aventuras para llenarnos de coraje.

‘Cuentos para asustar al miedo’ se estrena el domingo a las 18 en Sala Tempo. Entradas en venta en La Casa del Ángel y a través de Mercado Pago al 376-4686500.