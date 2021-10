Chano rompió el silencio: ‘Consumía solo y llorando’

viernes 15 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Rompió el silencio luego del brote psicótico y el confuso episodio en el que resultó baleado por un policía. Chano Moreno Charpentier habló mano a mano con Jorge Lanata de sus adicciones, de lo que sucedió y también de su futuro.

“El consumo (de drogas) era triste, no era algo de fiestas, social ni nada. Consumía solo y estaba paranoico pensando que había gente en mi casa. Consumía llorando, llamaba al dealer diciendo no quiero más esto para mí”, confesó.

“Tengo 40 años y cuando consumía terminaba muy mal, al borde de un brote psicótico, desde una semana antes no me acuerdo nada. De hecho, la última vez que vine acá te mentí, dije que estaba bien, pero ahí hubo varios días que no se qué pasó”, afirmó a la hora de hablar del incidente que hizo que terminara baleado e internado en una clínica.

Chano y una semana sin recuerdos

“Me acuerdo que me despierto atado. Las muñecas contra la cama. No recordaba nada y quería que me suelten. Me fueron dando medicación para calmarme. Lo mandaron a mi hermano Bambi a contarme. Es una de las personas que más quiero y no podía creer cuando me contaba lo que pasó, no lo creía, pensé que era algo que me dijeron para que parara de consumir”, aseguró.

Y agregó: “Desde las semanas antes no recuerdo nada, llegué a casa y empecé a ver objetos que había comprado que no reconocía, me contaron lo del tiro, la secuencia, me contó cosas mi médica en quien confío y a quien le contaba cuando consumía y no podía parar. Me contaron que estaba intubado y ella se acercaba y yo lloraba. Soy una persona buena, está mal que lo diga yo, pero no tengo relaciones conflictivas cuando no consumo”.

“Padeciendo la enfermedad que padezco, y le digo enfermedad porque hay gente que no entiende que lo es, igual que la obesidad, hay gente que sufre y te estigmatizan por ser estrella de rock, camarines y nada que ver, los camarines están poblados de gente sana. Yo me quería lastimar a mí mismo, es una pulsión que hace mi cabeza. Mi cabeza sabe que soy inteligente para eso”, explicó.

Además, la charla en el programa de radio Lanata sin filtro, de radio Mitre, giró en torno al futuro: “Ahora todo lo que hago lo pongo en duda, no sé qué me hace bien y qué me hace mal”, dijo. Además, contó que le escribió una canción a su madre: “Santo guardián solcito padre, te pediré que no te apagues, que cuides siempre de mi madre, que mañana no sea tarde. Santo guardián solcito padre, te pediré que no te apagues, que cuides siempre de mi madre que mañana no sea tarde…”, cantó en la entrevista, presentando la canción.

“Es mi vida, no pregunté ni cuánto voy a cobrar, me gusta estar con la gente y me acostumbré a que me puteen y que me quieran, me di cuenta que los medios me querían y estoy agradecido que la gente me bancó todas las que hice, lo digo con honestidad: estoy agradecido de todas las que me perdonaron y que la gente me quiera venir a ver”, comentó Chano sobre los shows que dará en el estadio Luna Park.