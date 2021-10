Paul McCartney se puso picante y volvió a opinar sobre los Rolling Stones

viernes 15 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Paul McCartney reavivó la supuesta rivalidad entre los Beatles y los Rolling Stones.

En una reciente entrevista le preguntaron sobre sus colegas y el legendario miembro de la banda fue al hueso. “No estoy seguro de que deba decirlo, pero son una banda de versiones de blues, eso es lo que son los Stones”, lanzó el músico de 79 años en una charla con The New Yorker, en la que hicieron también referencia al estreno, en noviembre, del esperado documental The Beatles: Get Back.

El año pasado, en una entrevista con Howard Stern, Paul tuvo una visión similar sobre sus colegas, pero aquella vez fue un poco más suave. “Tienen sus raíces en el blues. Cuando escriben cosas, tiene que ver con el blues. Nosotros tuvimos más influencias. Hay muchas diferencias y amo a los Stones, pero los Beatles eran mejores”, le aseguraba a Stern entre risas.

A los pocos días, Jagger le respondió con fuerza. “La mayor diferencia es que los Rolling Stones es una banda de grandes conciertos en estadios y los Beatles no. Esa es la verdadera diferencia entre las dos bandas. Una de ellas tiene suerte de poder seguir tocando y la otra no existe”, dijo el músico, contestando las declaraciones y reavivando la rivalidad entre las bandas.

Paul lo tiene claro, según él, los Beatles eran más versátiles como grupo, con una faceta vocal con más opciones. “Keith Richards me lo dijo una vez. ‘Eres un hombre afortunado, tienes cuatro cantantes en tu banda. Nosotros tenemos uno’”, reveló McCartney durante la entrevista, refiriéndose al resto de los componentes de la banda, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

Para seguir justificando que los de Liverpool eran mejores, el compositor sostiene que los Stones copiaban todos los movimientos que ellos iniciaban. “Fuimos a América del Norte con gran éxito y, bueno, entonces los Rolling Stones fueron a América del Norte. Hicimos Sgt Pepper y ellos hicieron una especie de disco psicodélico”, continúa, refiriéndose al álbum Their Satanic Majesties Request de 1967.

Beatles vs Rolling Stones

Mucho se habló sobre esta supuesta rivalidad entre esta dos bandas. Los Beatles comenzaron en su ciudad natal, Liverpool, (Inglaterra) con un estilo bien marcado: el sonido Mersey y el beat.

En cambio, los Rolling Stones mostraron su costado de R&B que llegaba de los Estados Unidos.Y la carrera de los Stones fue bien manejada por su manager, Andrew Loog Oldham, quien comercialmente, los presentó como los rivales de los Beatles.

Su imagen de rockeros rebeldes se contraponía a la de los chicos con traje y flequillo. Sólo se trató de un juego publicitario, y de hecho los Beatles eran admiradores de su música.

Mick Jagger contó: “Por entonces ya los conocíamos, y estábamos ensayando. Andrew Oldham trajo a Paul y a John al ensayo. Dijeron que tenían esta canción, y entonces eran realmente rápidos. Quiero decir que la rapidez con que solían componer era genial: “Hey, Mick, tenemos esta estupenda canción. Así que la tocaron y nosotros pensamos que sonaba muy comercial, que es lo que estábamos buscando, de modo que la hicimos a lo Elmore James o eso”.

La primera vez que los Stones escucharon a los Beatles

Los Stones se formaron en 1962, con el oído puesto en los vinilos de blues que llegaban en barco al Reino Unido. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman y Brian Jones intentaron conquistar al público diferenciándose de sus colegas de Liverpool.

Jimmy Phelge, compañero de departamento de Brian, Mick y Keith en Edith Grove, contó en sus memorias Nankering with the Stones la primera vez que escucharon al famoso cuarteto.

Según su palabra, que podemos encontrar en el libro Los Beatles vs. Los Rolling Stones, de John McMillian, fue en un programa de radio de la BBC (probablemente Saturday Club, donde actuaron el 26 de enero de 1963). Jones había sintonizado ese día la emisora para escuchar al grupo ya que las críticas eran muy auspiciosas por parte de la prensa.

El tema de John y Paul para Rollings

En 1963, plena beatlemania, Lennon y McCartney le ofrecieron a Mick Jagger y compañía uno de sus temas. Obviamente, los chicos malos del rock, lo aceptaron.

En pocos minutos la dupla Lennon - McCartney compuso I Wanna Be Your Man. Los Stones la editaron como simple y utilizaron un slide guitar (un tipo de guitarra) tocada por Brian Jones. Pero, los cuatro de Liverpool no se quedaron atrás y la publicaron bajo la voz de Ringo Starr en el disco With the Beatles (1963). Cuando el guitarrista escuchó Love Me Do a todo volumen en la radio llamó a Keith, que estaba en otra habitación, para que la descubriera.

Años después, Richards contó: “Nos atacaban desde el norte. Nosotros creíamos que éramos únicos en el mundo”. Jagger también reconoció el talento de los Beatles: “Llevaban el pelo largo, vestían de modo desaliñado, tenían un contrato discográfico y un disco en las listas con una armónica blusera en ‘Love Me Do’. Cuando escuché la combinación de todas estas cosas, casi me enfermo”.

Los cierto es que la competición sobre quién es mejor siempre los ha acompañado. En 2015 fue Keith Richards el que volvió a encender la mecha al reconocer que el disco ‘Sgt. Pepper’s’ de los Beatles era una basura.

“Hay gente que piensa que ese disco es genial, pero yo creo que es un revoltijo de basura, casi como nuestro ‘The Satanic Majesties’. Oh, si tu puedes hacer un montón de mierda, también nosotros”, comentó en unas declaraciones.

Con sus luces y sus sombras, ambos grupos siempre brillarán en el podio de la historia del rock, aunque la pelea por el trono del será una lucha eterna.