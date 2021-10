Ya vacunan sin turno a niños de 3 a 11 años

jueves 14 de octubre de 2021 | 6:05hs.

El martes se inició en Misiones la vacunación contra el Covid-19 de los niños de 3 a 11 años con la vacuna Sinopharm, la única habilitada por la Anmat para inocular a los más pequeños del clan familiar, en muchos de los casos los únicos que faltaban.

La inscripción se hace a través de la app Alegra Med, que asigna los turnos con días y horarios específicos. Sin embargo, algunos municipios, con el objetivo de captar la mayor cantidad de chicos posible para la inmunización, lo hacen a demanda, es decir, no necesariamente los padres deben tener los turnos, considerando que muchos tienen dificultades a la hora de utilizar la tecnología.

Y haciendo hincapié en esto, el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, sostuvo que los vacunatorios deben garantizar la inoculación de estos niños que no accedieron al turno.

“Los padres que no tienen teléfono, no puede conectarse o se le cae la página puede llevar a vacunar a sus hijos sin tener el turno. Ya dimos la directiva a todos los vacunatorios de que esto se haga porque no hay que perder ninguna oportunidad de vacunación”, aseguró a El Territorio el ministro de Salud.

Asimismo, en los próximos días se estarán llevando adelante operativos extramuros en instituciones que albergan a niños, en tanto que se está consensuando con el municipio en Posadas para profundizar esto en los operativos integrales.

Durante la primera jornada se aplicaron 3.700 dosis, de un stock de 4.800 que tenían planeado que se apliquen en toda la semana.

“Hay una gran adhesión de los padres hacia la vacuna en Misiones, algunas provincias están teniendo inconvenientes. Esta semana vamos a aumentar la vacunación”, destacó Alarcón.

Tal es así que con este objetivo primario de alcanzar a los que no pueden acceder a la tecnología o tienen otros inconvenientes de lejanía, en Posadas se empezaron a hacer operativos en los barrios. Ayer, por ejemplo, la jornada de vacunación se realizó en el Caps 29 de la Chacra 32-33, de 8 a 17, sólo presentando el DNI de los pequeños.

Por su parte, en San Pedro, el vacunatorio funciona de lunes a sábado desde las 8 y la vacuna está disponible en los distintos Caps. No es necesario sacar turno.

Mientras, en San Antonio, Franco Azula, director del hospital, comentó: “Más allá de los turnos solicitados a través de la aplicación Alegra Med, nosotros desde el hospital y coordinadamente con el personal de salud disponible hemos dado algunos turnos más, así vamos agilizando la inmunización”.

De la misma manera se desarrolla la campaña de vacunación contra el Covid-19 en San Ignacio, Santa Ana, San Javier y Bonpland.

El director del hospital local, Mauricio Sales, indicó que tienen un importante stock de dosis, por lo que todas las madres que quieran vacunar a sus pequeños que estén dentro de esa franja etaria pueden hacerlo de lunes a sábado, desde las 7 hasta las 12.

La vacunación para estos niños de 3 a 11 años dio inicio el martes en simultáneo en todo el país, lo que generó gran aceptación y alivio de los padres, más en el marco de que todos volvieron hace poco más de un mes a las clases presenciales plenas. Para ello, son 46 los centros que habilitó Salud Pública para la vacunación.

Asimismo, se sigue con la inoculación de los chicos de 12 a 17 años con la Pfizer y la segunda dosis de quienes se aplicaron Moderna como primera dosis. En tanto, continúa la aplicación de primeras y segundas dosis a demanda para los mayores de 18 años.



Llegaron más de 45 mil dosis de Pfizer a Misiones

Llegaron ayer a la provincia 45.600 dosis de Pfizer para continuar con la vacunación de los adolescentes de 12 a 17 años. Mientras, entre hoy y mañana llegarán a todas las jurisdicciones 625 mil dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V con el objetivo de continuar con completando los esquemas de vacunación en el marco del plan estratégico que se despliega contra la Covid-19.

De acuerdo al criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación en base a la cantidad de población de cada distrito a Misiones le corresponden 17.125 dosis para inocular a quienes aún están esperando su turno para lograr la inmunidad total.

Según el Monitor Público de Vacunación, hasta ayer se habían distribuido 62.550.174 dosis en todo el territorio, mientras que las vacunas aplicadas suman 54.714.920. De ese total, 30.547.871 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 24.167.049 cuentan con el esquema completo de inmunización.

