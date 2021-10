La Casa de Papel. Comienza la cuenta regresiva para el gran final

jueves 14 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Los fanáticos de La Casa de Papel ya están en la cuenta regresiva ya que el 3 de diciembre se estrenará al última parte de la temporada 5 de la serie, que de esta manera se despide para siempre. Ayer, Netflix compartió un adelanto de lo que será la nueva entrega de la ficción que cosechó fanáticos en todo el mundo.

“En las últimas horas, he perdido personas muy importantes y no voy a dejar que caiga nadie más por este robo”, afirma El Profesor (Álvaro Morte), en la escena que compartió la plataforma de streaming. El personaje hace referencia a que Tokio (Úrsula Corberó) ha muerto y el enemigo, herido y más temible que nunca, sigue dentro del Banco de España.

La primera parte de esta quinta entrega finalizó con que Alicia Sierra había encontrado y capturado al Profesor y, además, había logrado que este le revele los detalles de su plan. Sin embargo, Tamayo la responsabilizó de forma pública por los errores de la policía y el Centro Nacional de Inteligencia. Incluso la acusó de estar involucrada en la fuga de Raquel Murillo y de traicionar a su equipo para unirse al Profesor.

Luego llegan Marsella y Benjamín y la ex inspectora los reduce a los tres con la ayuda de somníferos. Sin embargo, surge otro problema: entra en labor de parto. Al inicio, Alicia intenta dar a luz sola, pero la posición del bebé pone en peligro su vida y la de su hija. Pero, ¡vaya coincidencia! Parece que el Profesor sabe cómo atender un parto y Alicia no tiene más opción que liberarlo para que la asista.

Quedó pendiente la decisión del Profesor de si se renuncia al oro o se tendrá que pensar en un nuevo elemento que sirva como vía de escape para que la banda pueda salir airosa por última vez.

Se recuerda que el grupo había entrado al lugar a robar los lingotes de oro, pero al estar cercados por la policía debían pensar otras formas de sacar el arsenal para que el robo - y las muertes - no hayan sido en vano. Así, se había decidido por fundir el material y hacerlo pasar en pequeñas pepitas por las alcantarillas. Porque de esa manera, aunque la policía estuviera cerca, no tenían ni idea de que esto estaba llegando al Estanque de Tormentas.

La serie

La serie se estrenó en el 2017. Al principio se emitió por Antena 3 y los capítulos tenían una duración de 70 minutos, luego Netflix los redujo a 50.

Aunque se siente una eternidad por el número de temporadas, en realidad, en el desarrollo de la historia fueron 11 los días que los protagonistas estuvieron encerrados en el Banco de España.

Con ocho delincuentes −todos con nombres ficticios y con el rostro enmascarado con la cara de Salvador Dalí−, iniciaron el plan del robo más grande de España en las dos primeras temporadas.

Tuvieron alrededor de 67 rehenes (entre ellos la hija del embajador británico). Posteriormente, el 19 de julio de 2019, se estrenó la tercera parte en Netflix en la que Mónica Gaztambide, alías Estocolmo, se sumó a la banda.

La cuarta temporada se lanzó el 3 de abril de 2020. Fueron tres los nuevos delincuentes del grupo de El Profesor: Palermo (el argentino Rodrigo de la Serna)amigo incondicional de Berlín, y la inspectora Murillo, alías Lisboa.

En total son 36 capítulos divididos en 5 entregas. La primera temporada comprende un total de 9 episodios. La segunda, 6 capítulos. Mientras que la tercera y la cuarta, 8 capítulos cada una

A petición de los fans de que se continuara la historia, este 3 de septiembre de 2021 se lanzó la primera parte de la quinta temporada, que se compone de 5 capítulos.

En menos de dos meses se lanzará la última parte y tan esperada parte, y se espera que se respondan todos los interrogantes.

Una apuesta a los personajes

Ahora, los prodeuctores aseguran que si lo que te gusta de la serie son las relaciones entre los personajes y no tanto la acción, te va a encantar la segunda mitad de La Casa de Papel.

“Los cinco primeros tienen una dimensión casi bélica, de género a tope de potencia. Y los cinco segundos tiene una dimensión más emocional. Donde se impulsa las notas fundamentales de los personajes para que esto cierre y se nos abra a todos las carnes”, aseguraba por su parte Pedro Alonso (Río) en una entrevista reciente.

Por lo tanto, sabemos que habrá menos tiros, menos batalla campal y más asuntos pendientes entre los personajes protagonistas.

¿Cómo termina la historia?

Esa es la gran pregunta que quedará resuelta antes de que acabe este 2021. Tras la muerte de personajes importantes y el sacrificio final de algunos, la situación está un poco más controlada que en la anterior entrega.

Aún así están rodeados de cientos de agentes de policía y el ejército. Solo un milagro les va a sacar de ahí.

Lo que sí sabemos es que ha sido un final muy, muy pensado. En una entrevista con el reparto para SensaCine, Alosno también explicaba que el equipo de guionistas estuvo hasta el último minuto -literalmente- escribiendo el desenlace. Y, aún así, luego lo cambiaron tres veces más.

“Nosotros estábamos en rodaje dándolo todo y el departamento de dirección demandaba la última versión del capítulo 10 y no llegaba porque no la tenían”, desveló el actor. “No sabían cómo acababa. Tenían varias ideas, por supuesto, como es normal, pero no acababan de configurar de la forma en que les satisfacía. Lo hicieron y aún así luego lo cambiaron”, cerró.