Familiares redoblaron el pedido de justicia por la tragedia de austral

miércoles 13 de octubre de 2021 | 5:15hs.

Los familiares de las víctimas del vuelo de Austral que hace 24 años partió desde aeroparque con destino a Posadas pero terminó estrellado en la localidad uruguaya de Fray Bentos realizaron anoche un acto en el aeropuerto porteño, al lado del monumento levantado en el lugar que lleva los nombres de las 74 personas que murieron en esa tragedia aérea.

Al iniciar el homenaje se leyeron los nombres de las 74 víctimas que iban a bordo de ese avión y luego se realizó un minuto de silencio en su memoria. “Este es el silencio que habla del dolor que padecemos todas estas familias. Un silencio que queremos que escuche el Tribunal que en este momento está juzgando ese hecho, donde un fiscal nos acaba de decepcionar con el cachetazo de un pedido de absolución para los imputados. Pero no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir reclamando justicia porque la merecemos nosotros y todo el país. Esto no es cuestión de un grupo de víctimas, es una deuda social que hay que saldar con justicia” dijeron los familiares.

El acto contó con el acompañamiento de sobrevivientes de la tragedia de Cromañón, de la línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, de la Red Solidaria y de diversas organizaciones sociales que se unieron al acto en reclamo de justicia.

“Muchos de los que estamos acá éramos niños cuando nuestros padres fallecieron en ese vuelo, y con los años fuimos entendiendo qué pasó. Llegamos a construir nuestra verdad con mucho dolor. Un dolor que necesita ser reparado con justicia porque eso no fue un accidente provocado por un error humano, sino una masacre consecuencia de múltiples complicidades”, explicó Ignacio Politzer durante la manifestación.

“Cada año en esta fecha todos nosotros volvemos a sentir la herida abierta. Necesitamos que nos ayuden a cicatrizarla. Incluso muchos familiares ya no están hoy acá y partieron esperando la respuesta de la Justicia. Por eso fue tan doloroso escuchar durante el juicio al fiscal (Juan Patricio) García Elorrio diciendo que no hay evidencias del delito de estrago doloso. Fue abrir más la herida”, reclamaron en relación al juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 5 desde hace tres años.

El acto se desarrolló en el estacionamiento del aeroparque metropolitano, con aviones que aterrizan y partían como telón de fondo. También hubo trabajadores aeronáuticos que pasaron en silencio al lado de los familiares y con una discreta guardia de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que siguió el curso de los acontecimiento desde los patrulleros.

Duró unos 40 minutos y terminó con abrazos y lágrimas entre los familiares con sus hijos y amigos, que luego de 24 años ya se saben de memoria cada uno de los nombres y apellidos de las 74 víctimas fatales.

Durante el homenaje a sus seres queridos, anoche la indignación por el accionar del fiscal federal García Elorrio ocupó gran parte de los discursos.

“El alegato del fiscal como preludio de una sentencia anunciada consagra a la impunidad una vez más” acusaron.

Alegato cuestionado

Como informó oportunamente El Territorio, en su alegato del 16 de septiembre el fiscal García Elorrio entendió que las pruebas recabadas en la investigación y en las audiencias del juicio oral “no tienen el grado de consistencia requerido para que caiga el principio de inocencia” y ante esa situación consideró que prima el principio del “in dubio pro reo”, lo que significa que ante la insuficiencia probatoria se está a favor del acusado.

Además, en su exposición García Elorrio consideró que no resulta válido como prueba el informe final de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil de la República Oriental del Uruguay (Ciada), el cual determinó como una de las causas de la tragedia la condición de engelamiento de los tubos pitot que produjeron lecturas erróneas en los velocímetros.

En contrapartida, ponderó las conclusiones de una pericia ordenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5, en la que la mayoría de los peritos consideraron válidas las observaciones que formuló la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil de la República Argentina (Jiacc) a dicho informe final y que, por ende, la responsabilidad de la tragedia recaía en los errores cometidos por los pilotos.

El pedido del fiscal fue una trompada al mentón de los familiares, quienes después de casi 24 años de lucha sentían que por fin estaban ante la posibilidad de obtener justicia.

“Podredumbre”

La respuesta inmediata fue un duro comunicado en el cual apuntaron tanto al fiscal García Elorrio como al Poder Judicial en general.

“Así, el fiscal García Elorrio con su decisión de no acusar y el pedido de absolución (...), consagra la impunidad y somete a las víctimas y sus familiares al más horrendo y cruel estado de indefensión. Ni siquiera tuvo en consideración el informe pericial suscripto en disidencia por el perito oficial Carlos Lupiañez, quien con objetividad e imparcialidad dictaminó que las causas del desastre aéreo eran las que había determinado la República Oriental del Uruguay en el Informe Final del año 1998”, consigna el escrito difundido en la víspera.

En otro fragmento, califican la situación como “un doloroso retroceso que ilustra acabadamente que en el fuero penal federal de Comodoro Py no existe el estado de justicia y sólo reina el estado de indefensión, con mucho olor a podredumbre”.

Entonces Laura Wenk, hija del odontólogo Alfredo Wenk, fallecido en la tragedia, dijo desde Leandro N. Alem que “es increíble que el fiscal Elorrio, que es el que tiene estar del lado de las víctimas, se haya unido a la corrupción que caracterizó toda esta causa judicial desde que empezó. Escuchar su alegato fue lo más triste y doloroso que sentí a lo largo de este juicio porque, sinceramente, pensé que iba a defender a las 74 víctimas de ese vuelo”.

Por su parte, Ignacio Politzer, hijo de Alejandro Politzer, también dialogó con este matutino e indicó que “el alegato del fiscal a favor de los imputados es una más de las tantas muestras que confirman que nuestro Poder Judicial sólo sirve a los poderosos, que tienen más peso ellos que la vida de nuestros seres queridos”.

Además, agregó: “No sabemos qué tipo de arreglos hubo, pero es evidente que el fiscal Elorrio cambió de parecer. El mismo que al iniciar el juicio nos dijo que entendía nuestro reclamo de justicia ahora decidió optar por el camino de la impunidad para que otra vez quede todo en la nada”.

Por último, María Elena Blanco, viuda del piloto Jorge Cécere, a quien las conclusiones del fiscal lo ubican como responsable de la tragedia, señaló que “es realmente increíble que en todo este tiempo y con todas las pruebas a mano el fiscal haya decidido pedir la absolución de los imputados. Fue un verdadero sopapo a las víctimas y nosotros sus familiares”.

La mujer, además, apuntó que durante el juicio “se realizó un coloquio de peritos, pero que, casualmente, todos menos uno eran ex empleados de la firma Austral y de la FAA. El informe técnico de la caída del vuelo que realizó Uruguay, porque la nave cayó en su territorio, no fue tomado en cuenta. Obvio que la FAA hizo otro para salvar a su gente y ahora la frutilla del postre la dio el fiscal Elorrio y pidió la absolución de los imputados. Evidentemente hay gente muy poderosa que sigue manejando los hilos de esta tragedia para que no se sepa la verdad. Sólo me queda esperar que el tribunal haga justicia y demuestre que no está comprado”.