“Estoy hoy acá porque me hice los estudios y pude atenderme a tiempo”

miércoles 13 de octubre de 2021 | 0:44hs.

Aprender a vivir el día a día y a disfrutar de los instantes es un paso que supieron dar Myrian Comparin, Alicia Pretoli, Karina Florentin y Vanesa Díaz Ibañez, que salieron adelante luego del diagnóstico de cáncer. Para alentar a las mujeres a seguir con su tratamiento luego de recibida la noticia, es que participaron anoche de un desfile solidario, a beneficio de la Fundación Actitud Misiones.

De punta en blanco pasaron por la pasarela luego de que médicos y especialistas explicaran la importancia de la prevención del cáncer, que se logra a través de la realización de estudios de rutina al menos una vez al año.

“No bajar los brazos” fue el mensaje de las chicas que se animaron a caminar frente a invitados y fotógrafos. “Lo que estuvimos viviendo hoy lo estamos disfrutando desde el momento en que se gestó” expresó Karina, haciendo hincapié en que todas las experiencias son bienvenidas en esta nueva etapa “me animo a vivir, me animo a sacarme los prejuicios, yo a esto lo estoy disfrutando”.

Sobrevivientes es una palabra que usan, pero que no las define del todo. No sobreviven, dicen, sino que ahora es cuando más disfrutan de la vida. “Lo que cambió es que soy consciente. Me dio la impresión de que yo hasta los 40 años viví de forma mecánica y de repente empecé a darle importancia a las cosas que realmente importan. Empecé a valorar lo que verdaderamente hay que valorar y disfrutar de los pequeños detalles de la vida” reflexionó Karina.

Sentir miedo no es sinónimo de debilidad. Aunque ya el cáncer fue vencido los resultados actuales generan ansiedad y temor porque vuelvan a convertirse en malas noticias pero, aunque así sea, las chicas saben que la fe en uno mismo es una herramienta poderosa para afrontar lo que viene.

“Nunca más volvemos a ser las mismas, ahora somos distintas. Cuando tenés el diagnóstico sabes que no podés bajar los brazos. Y cuando se termina el tratamiento en cierta medida es cuando te das cuenta ‘todo lo que pasó’ y ahí viene el reconstruirte, porque quieras o no hay que acostumbrarse a la mastectomía, a los cambios en el cabello y lo principal para salir adelante yo creo que es la fe en uno mismo, porque es la que te va a mantener viva. A mi me detectaron metástasis en febrero, le pregunté a la oncóloga si tenía cura -yo tenía en el pulmón y en el hueso- y ella me dijo que no. Le dije ‘yo voy a ser tu primer caso de remisión’ y fui en septiembre a llevarle los estudios y no tengo prácticamente nada”, contó Vanesa.

Quien también dijo presente en el desfile fue Ingrid Grudke, que puso su granito de arena para la visibilización del tema. “Yo creo que esta es una manera de motivar a las mujeres que hoy están con ese problema a que no se sientan solas. Las mujeres nos tenemos que apoyar más, nos tenemos que poner en el lugar de la otra. Debe ser sumamente difícil pasar este proceso y estoy acá para apoyarlas” dijo la modelo.



En esa misma línea Alicia comentó que es muy importante “hacerle tomar conciencia a la gente y decirles que no tengan miedo. Yo creo que eso es lo más lindo que uno le puede decir a las mujeres, es horrible cuando te dan el diagnóstico, pero que uno no se haga el estudio no quiere decir que no va a pasar”, expresó, a lo que Myrian y Vanesa interrumpieron diciendo “yo estoy acá hoy porque yo me hacía los controles”.