Qué ver, leer y escuchar

miércoles 13 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Amor bandido

Cine.ar Play

Joan, ingenuo y enamoradizo, hijo de un importante juez, lleva una tirante relación familiar. Un día decide escaparse junto a Luciana, una profesora, y cae en una emboscada. Se estrena mañana, con Romina Ricci y Rafael Ferro.

Los caballeros

Netflix

Cuando un traficante norteamericano decide vender su valioso imperio de marihuana, se desencadena una serie de tramas, confabulaciones y actos descarados por el negocio. Con Charlie Hunnam, Hugh Grant y Matthew McConaughey.

Una mujer con alas

Fernanda Pérez

Leticia, Carolina y Lola viven etapas de vida diferentes. Una siente el peso de la rutina, otra está en una relación estancada, la tercera no sabe qué hacer frente al desarraigo. Unidas por casualidad, descubrirán el poder de la amistad femenina.

El buda de la risa

Mario Satz

El Buda sonriente o de la risa, llamado Budai en China y Hotei en Japón, fue un monje vagabundo que vivió a mediados del siglo X, recorría las aldeas recordando las virtudes de la risa y el buen humor, en esta novela se rescata su energía e historia.

Tú no me conoces

Danny Ocean y Tini

El artista venezolano Danny Ocean lanzó hace diez días ‘Tú no me conoces’ junto a Tini. El tema subió a los primeros puestos de las listas de reproducción. “Sentí que era bonito, un tema que podíamos compartir”, dijo Ocean sobre la colaboración.

Perreo pa’ las nenas

Cami

Cami honra a las mujeres con: ‘Perreo pa’ las nenas’. El track fue grabado en Miami y producido por Orlando Vitto. El nuevo single aboga por la independencia, el respeto propio y el autocuidado.