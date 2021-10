Listorti aprendió a lidiar con los haters

miércoles 13 de octubre de 2021 | 6:00hs.

José María Listorti está pasando un gran momento como conductor de Super Super, programa de entretenimiento que va por El Nueve. Y en una entrevista con Teleshow, reflexionó sobre el feedback en las redes, y los haters u odiadores: “Las redes sociales son una patada en el ego de los famosos, estamos acostumbrados a salir a la calle y que nos saluden, nos pidan autógrafos o fotos; yo en 30 años que llevo en el laburo, nunca me putearon en la calle. Y en las redes sociales sí. Antes me preguntaba si la gente me había empezado a odiar”, relató y añadió: “Pero no es con uno, sino que es el código de las redes sociales. Y entendí que no hay que darle bola, eso aprendí”.