“El desafío es importante”

miércoles 13 de octubre de 2021 | 6:01hs.

Guaraní Antonio Franco presentó ayer, en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, al cuerpo técnico que estará al frente del plantel del primer equipo que competirá en el próximo torneo Regional Federal Amateur, a iniciarse en noviembre.

El equipo de trabajo estará encabezado por el técnico Carlos Marczuk. Además, Ariel Avaca será el ayudante de campo, la preparación física estará a cargo de Nelson Kleivining y Tomás Wyss, Juan Reale será el masajista y en los próximos días anunciarán al entrenador de arqueros.

En tanto que el departamento de fútbol del club estará representado por Manuel Dutto, Carlos Vicente y el ex futbolista Martín Yegros Tejada. Todos ellos ya trabajan activamente para el armado del plantel.

Precisamente el próximo lunes, a partir de las 17, el plantel comenzará a trabajar con la presencia de varios refuerzos. Alrededor de 15 futbolistas que disputaron el último torneo de la Liga Posadeña serán tenidos en cuenta por el DT.

“El desafío es muy importante. Tenemos pensado hacer al menos un mes de pretemporada”, remarcó Marczuk. “Ya estamos hablando con varios jugadores; la idea es armar el plantel de atrás para adelante reforzando la columna vertebral del equipo”.

“Queremos hacer las cosas bien para lograr el ascenso. Más allá de las expectativas que genera el club, estamos motivados por este proyecto”, agregó. “Analizamos los jugadores que nos ofrecieron con el consejo del fútbol porque el torneo es corto”.

Finalmente el Polaco cerró: “El pasado no lo puedo borrar, sé que estoy identificado con Crucero, pero esta ilusión y la oportunidad que me da Guaraní para reinsertarme otra vez en el fútbol grande es muy importante y no la pienso desaprovechar”.