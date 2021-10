A sala llena comenzó el Oberá en Cortos

martes 12 de octubre de 2021 | 16:39hs.

El acto apertura del 18° Festival Internacional de Cortometrajes Oberá en Cortos “Por la Identidad y la Diversidad Cultural” se realizó con una emotiva ceremonia y el regreso a las salas de cine.

Tras un año de virtualidad debido a la situación sanitaria, anoche el emblemático Cine Teatro Oberá volvió a llenarse respetando los protocolos y disfrutando de la apertura del festival.

Este año, el evento ofrece una amplia programación de actividades gratuitas hasta el viernes 15 de octubre en modalidad presencial y virtual.

“Nos encontramos en una nueva edición del Oberá en Cortos con el desafío de volver a la presencialidad, de encontrarnos y ofrecer las herramientas y pantallas necesarias para seguir creciendo como sector. Estamos felices por eso porque sabemos que este festival es un espacio de encuentro donde se genera creatividad y futuras producciones también”, señaló Ingrid Carlson, coordinadora del festival.

Por su parte, Joselo Schuap, secretario de Cultura de Misiones, valoró el recorrido del Festival. “A mí me queda esta frase al ver el número 18, ‘perseveras y triunfarás’. Es una frase muy sencilla y repetida pero que significa esa cosa tan maravillosa de ver a través del tiempo que una idea se sigue desarrollando, porque de qué sirve una genial idea que no pueda sostenerse en el tiempo. El Oberá en Cortos pasó a ser patrimonio de las ideas, de la creatividad, del trabajo y de esta industria que no solo incluye a Misiones”.

El público presente pudo disfrutar de algunos de los cortometrajes ganadores del 17° Festival de Cine Lapacho y la película paraguaya proyectada en salada, “Matar a un Muerto”. Al finalizar, los asistentes celebraron shows en vivo de la mano de Miss Pshicosexy y Arandú, en el bar de “La vieja Florería”.