El turista que fue víctima de robo en Oberá podrá completar la travesía hasta Cataratas

martes 12 de octubre de 2021 | 8:36hs.

El cicloviajero cordobés Maximiliano Piovano (31) podrá completar su travesía y conocer finalmente las Cataratas del Iguazú. Se trata del turista que después de pedalear más de mil kilómetros y visitar decenas de ciudades en un viaje que inició el pasado mes de junio en su natal Villa Concepción del Tío, Córdoba, sufrió el robo de su bicicleta (SPY rodado 26) con todas sus pertenencias mientras estaba en la céntrica plaza San Martín de Oberá.

Después de denunciar el hecho en la Comisaría Primera y atravesar algunas horas de mucha incertidumbre, la buena noticia le llegó anoche. Una patrulla del Comando Radioeléctrico Centro se cruzó sobre la ruta provincial 5 con un hombre que circulaba al mando de la bicicleta e incluso aún llevaba consigo la mayoría de los elementos en las alforjas sujetas al rodado.

Fuentes policiales informaron que las tareas investigativas del día ya habían orientado la búsqueda hacia ese sector de la ciudad y al momento de identificar al sospechoso, éste pretendió escapar por lo que fue rápidamente alcanzado. De esa forma recuperaron la bici y varias pertenencias que fueron reconocidas por el damnificado.

Luego a ser examinado por el médico policial en turno, el detenido, quién cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad, quedó a disposición de la Justicia.

Llegar pedaleando a Cataratas

El turista cordobés le contó a El Territorio que desde junio viene recorriendo más mil kilómetros por rutas principales y alternativas de Santa Fe y Corrientes, donde visitó cientos de atractivos turísticos, conoció a personas y viajeros como él, hasta que ingresó a la tierra colorada haciendo base primero en Posadas, luego en Candelaria, Bonpland y desde hace unos días se instaló en Oberá, con la Fiesta Nacional del Inmigrante como principal motivo para quedarse unos días y disfrutarla.

El lunes a la madrugada, estando en la plaza San Martín con otros turistas, un delincuente escapó con su bici y lo dejó con lo puesto.

"Hace algunos días llegué a Oberá, estaba instalado en una carpa bastante lejos por lo que decidí moverme un poco más hacia el centro. La realidad es que no conseguí un lugar y me uní a otros chicos, otros viajeros con los que estábamos en la plaza San Martín. Tipo 1.30 o 2.00 me retiré caminando con la intención de comprar algo para comer, dejé mi bicicleta con todas las cosas preparadas como para seguir viaje y al rato empezó a llover torrencialmente. En la plaza los chicos empezaron a mover las cosas más abajo del techo (del anfiteatro) para que no se mojaran y en un descuido perdieron de vista mi bicicleta, cosa de un segundo y fue cuando me la robaron, con todo. Me dejaron sin nada, con lo puesto nada más. También se llevaron algunas pertenencias de otros chicos".

Según lo que pudo reconstruir y denunciar, el responsable del hecho fue "un pibe joven que apareció cuando estábamos con el grupo, que vive en la calle -según dijo- y aprovechó para robar en el momento en que todos se distrajeron poniendo a resguardo las cosas. Fue un descuido".

Lejos de intimidarse, en este nuevo día el cicloviajero ya planifica la continuidad de su travesía hacia el norte de la provincia, pasando por otras localidades antes de llegar a Cataratas. "Es hermosa Misiones", resumió.