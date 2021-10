El fin de semana XL en Misiones movilizó $288 millones y la ocupación hotelera llegó al 93%

martes 12 de octubre de 2021 | 5:00hs.

Positivo. Con ese término se resumió el fin de semana extralargo en Misiones, en el que, según datos del Ministerio de Turismo de la provincia, la ocupación hotelera entre el viernes y ayer llegó al 93% y el movimiento significó un gasto superior a los 288 millones de pesos. De esta manera, la tierra colorada se convirtió en el segundo destino de preferencia en el país y con el 100% de operatividad de los diferentes atractivos.

Pese al mal tiempo que predominó en la zona principalmente el viernes y sábado, el turismo recobró una postal que no se observaba desde el verano de 2020, poco antes del inicio de la pandemia por coronavirus. El flujo fue aún mayor comparado con el mismo feriado de 2019, que tuvo ocupación del 88%.

En el fin de semana largo, Puerto Iguazú alcanzó picos del 100% en las reservas, mientras que el parque nacional que alberga a las Cataratas registró más de 20.000 ingresos durante las cuatro jornadas.

En tanto, Posadas tuvo un 100% de capacidad, por lo que desde el municipio se debió acudir al Registro Complementario de Alojamiento para satisfacer la demanda.

Además, en Oberá, la ocupación superó el 98% potenciada por la Fiesta Nacional del Inmigrante. Y Montecarlo tuvo una cifra similar por la Fiesta Nacional de la Orquídea.

Asimismo, desde Turismo informaron que la ocupación en El Soberbio fue del 88%, mientras que en otros destinos también hubo porcentajes elevados de demanda por alojamientos, como pasó en San Ignacio, Apóstoles y Aristóbulo del Valle, con el 90% en todos los casos y 2 de Mayo con el 89%.

En los días que duró el fin de semana extralargo por el feriado puente del viernes y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado de hoy a ayer), en Misiones los arribos superaron los 37.000 visitantes, con una estadía media de 3,4 noches en los alojamientos locales, en su mayoría, de misioneros y de turistas nacionales.

Tras conocerse estos números, el ministro José María Arrúa reflexionó que “el turismo ve el presente airoso, con la frente en alto y se manifiesta nuevamente como uno de los principales generadores de empleo genuino”.

Luego agregó que “podemos decir que comenzamos a salir del período de reactivación y dimos inicio al tiempo de recuperación”.

En este marco, Arrúa detalló cómo se vivió el fin de semana XL en Misiones: “Los hoteles se llenaron, las rutas estuvieron cargadas, hubo filas en casi todos los restaurantes. Este fin de semana largo que termina será, sin dudas, el hito que recordaremos como uno de los más importantes puntos de inflexión, de los tantos que hemos tenido en este tiempo, para la actividad turística”. Es que el rubro del turismo fue uno de los más sintió los efectos que suscitó el parate de la pandemia por coronavirus. Luego de casi dos años, se vivió un fin de semana a pleno ante el equilibrio en el estatus sanitario en relación a la enfermedad y el avance en la vacunación.

“Se trabajó muy bien y se eligieron destinos turísticos consolidados, como Iguazú. Misiones se destacó por los eventos. Se cumplieron con los protocolos sanitarios”, precisó el funcionario en diálogo con El Territorio.

Enfatizó en la elección en el turismo natural y que “el turismo interno se fortaleció y encontramos la oferta para el turista local y nacional. Ahora el brasileño está entrando. Hoy (por ayer) ingresaron unos 250 turistas brasileños. Ahora el desafío es que el aluvión del turismo sea regular”.

Más tarde, aseguró: “Sentimos que el turismo ha despertado al fin después de tanta espera. Podemos decir que el turismo ha empezado a recuperarse de manera genuina, con turistas, con trabajo y con dignidad”.

Iguazú, el destino más elegido

Puerto Iguazú fue el destino que sobresalió en los días del fin de semana largo, con una ocupación plena según los datos relevados por el Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem). Leopoldo Lucas, presidente de la entidad, señaló a El Territorio que “concluimos un excelente fin de semana largo en el destino Iguazú, hemos visto a los turistas recorrer nuestros atractivos, apreciar nuestra gastronomía, disfrutar nuestra hotelería, caminar nuestros comercios y llevarse una excelente experiencia”.

Asimismo, precisó que entre el viernes y ayer 22.850 personas visitaron el atractivo, lo que significó un récord de ingresos desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado.

Sobre el porcentaje de reservas, precisó que llegó al 95,7% y por momentos los establecimientos operaron al 100% de su capacidad.

“El trabajo en conjunto y la sinergia entre lo público y lo privado hicieron posible que todas las acciones planteadas y esbozadas estén dando sus frutos”, analizó Lucas, quien reiteró que Iguazú y Misiones conforman un destino seguro.

Desde la administración del Parque Nacional Iguazú recordaron que se extendió el horario de atención al público dentro del área protegida para evitar inconvenientes y descongestionar el acceso. Sin embargo, ante la gran afluencia de turistas fue imposible y se han registrado quejas por parte de los visitantes ante la falta de información sobre trenes y circuitos.

Desde el 1 de octubre se quitó la obligatoriedad de contratación de un guía de turismo, esto provocó que los grupos de personas ya no recorran el área protegida de forma ordenada complicando la circulación en los senderos. No obstante las personas que contrataron el guía al ingresar al Parque Nacional no registraron mayores inconvenientes para disfrutar de los 275 saltos de la maravilla natural.

Como balance final, las Cataratas registraron ayer el arribo de 4.465 visitantes, de los cuales 745 volvieron al atractivo por segundo día consecutivo y 229 accedieron al beneficio de la gratuidad por la Semana de la Juventud. En tanto, el viernes visitaron 3.184 personas al parque, el sábado 7.676 personas y el domingo 7.524 según el relevamiento realizado el Parque Nacional.

Primacía nacional

Por su parte, Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra), aseguró a este matutino que el movimiento en la provincia fue positivo y destacó el arribo de visitantes tanto misioneros como también de otros puntos del país, como Buenos Aires, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Corrientes.

“Fue un fin de semana excelente, más allá del tiempo que no impidió que la provincia reciba muchos visitantes. En los cuatro días la ocupación fue sumamente pareja. Antes sabíamos que teníamos una buena base de reservas, pero cuando llegó el momento se superó la demanda que solicitó alojamientos luego de llevar sin un pedido puntual”, manifestó en referencia a la situación que se vivió en Posadas que habilitó el registro de alojamientos complementarios.

Indicó que buena parte de las reservas en los últimos días se concentraron en cabañas y lodges en la zona centro, y que la mayoría de los viajeros optó la movilidad en auto por sobre los micros. Pese a ello, la Terminal de Posadas registró ayer un gran movimiento de colectivos tanto de media como de larga distancia.

Además, comparó el movimiento del fin de semana con el registrado durante el Carnaval de 2020, poco antes de iniciadas las medidas sanitarias en el afán de evitar contagios de coronavirus.

“Es una luz de esperanza ya que podemos empezar a despegar de a poco. Hay problemas para resolver y el movimiento tiene que ser sostenido, para posicionar nuevamente a la provincia turísticamente, como un distrito de eventos más allá de las temporadas altas y bajas. Necesitamos de movimiento constante. Fue muy alentador este fin de semana luego de los vaivenes que tuvimos el año pasado. La situación epidemiológica incidió, al igual que la aplicación de las vacunas”, destacó Alvarenga.

Pese a todo, gran concurrencia

El crecimiento del río obstaculizó la vista de los Saltos del Moconá, en el municipio de El Soberbio. Pese a ello, la ocupación llegó al 88% durante el fin de semana XL.

Al respecto, Arrúa comentó: “El sábado y domingo no tuvo el avistaje del salto, pero la gente igual se quedó, hizo la experiencia selva y hace a una oferta consolidada de naturaleza”.



Habilitaron la nueva terminal fluvial en Iguazú

El gobernador Oscar Herrera Ahuad inauguró ayer la nueva terminal fluvial turística de la ciudad, obra clave para que las empresas que ofrecen paseos sobre el río Iguazú puedan brindar mayor comodidad al visitante, con el objetivo de potenciar el corredor ecoturístico del Litoral.

Del evento, en el que también se habilitó la nueva toma de agua (ver página 8) participaron el ministro de Turismo, José María Arrúa, y el alcalde Claudio Filippa. El proyecto fue presentado en agosto de 2019 e iniciaron al mes siguiente. Las obras demandaron una inversión de 21 millones de pesos. La construcción fue pensada para evitar posibles inconvenientes en las instalaciones, tanto ante una eventual credida del río como también para afrontar una bajante.

Cuenta con un puente que lleva a los turistas a la estación donde estarán ubicadas las boleterías de los servicios turísticos y parten del puerto local.

“Las obras continuaron en tiempos de pandemia, y se dio por concluida por la primera parte de las obras, que coinciden con la reapertura del turismo”, dijo el gobernador.