Salió de la comisaría hace 5 días y lo detuvieron por asalto

martes 12 de octubre de 2021 | 6:03hs.

Un joven recientemente liberado por cometer delitos contra la propiedad fue detenido nuevamente luego de robar a mano armada casi medio millón de pesos, discriminados en moneda nacional y reales, en San Antonio. En el marco de la investigación, la policía incautó dos armas de fuego y aún busca a un cómplice.

Según detallaron fuentes de la Policías de Misiones, el asalto ocurrió el domingo, cerca de las 21.30, en el barrio Villa Alta de la localidad fronteriza.

El denunciante, Pedro B. (35), relató en la comisaría local que estaba en su domicilio cuando escuchó que llamaban a la puerta trasera. Al salir, fue sorprendido por un delincuente que llevaba una campera color negra y barbijo, quien le apuntó con un arma a la cabeza y exigió sin más “dame la plata y los celulares”.

La víctima cedió a las exigencias y entregó 135.000 pesos, 5000 reales y dos celulares marca Samsung. Dijo ante los uniformados que para entonces ya había reconocido al asaltante como Yonatan “Yoni” S. , quien había estado en su casa a la mañana con la misma ropa.

El hombre relató que Yoni contaba con el apoyo de otro sujeto, a quien no reconoció, que esperaba afuera haciendo de campana. Una vez que el delincuente tuvo el botín en sus manos, ambos se subieron a una motocicleta y huyeron del lugar con destino desconocido. No pudo identificar el móvil porque estaba oscuro.

Una vez que los investigadores locales tomaron conocimiento del hecho empezaron las pesquisas. Así pudieron reconstruir que dos sujetos con las características de los asaltantes se habían refugiado en una vivienda del barrio Cerámica. Y hasta allá fueron, obteniendo resultados positivos.

En el lugar pudieron identificar a Yoni S. (21), quien había estado alojado en una celda de la comisaría hasta hace cinco días. El joven salió corriendo del lugar, quedando su cómplice -dueño de casa- , quien empuñando un arma increpó a la comisión policial, apuntándolos desde adentro del inmueble.

Los uniformados no pudieron actuar si no hasta que las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites, no autorizaran un allanamiento. La orden llegó después de la medianoche, por lo que los efectivos ingresaron al inmueble a las 2 de la mañana de ayer, cuando ya no había nadie.

En escena se incautaron dos armas de fuego con la numeración limada y varias municiones. Una de las armas estaba cargada, con una bala en recámara, por lo que se presume habría sido utilizada en el hecho.

Pero la búsqueda de los responsables no cesó y finalmente los pesquisas de la comisaría local tuvieron resultados satisfactorios a la siesta de ayer. En conjunto con los efectivos del Comando Radioeléctrico, montaron un operativo en cercanías del lugar y, sobre la avenida Juan Domingo Perón, aprehendieron a Yoni.

El joven fue nuevamente alojado en una celda, acusado esta vez por el delito de robo calificado y tenencia ilegal de arma de fuego. En los próximos días será trasladado a Iguazú para completar la audiencia indagatoria.

De todas formas varias comisiones de la Unidad Regional XII siguen abocadas a dar con el otro responsable, ya identificado, y el dinero robado.