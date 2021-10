Hizo 1.000 kilómetros en bici y en Oberá le robaron todo

martes 12 de octubre de 2021 | 6:03hs.

El paso del cicloviajero cordobés Maximiliano Piovano (31) por Oberá no será con los recuerdos que esperaba. Es más, podría marcar el final de una larga travesía que inició hace más de tres meses desde su natal Villa Concepción del Tío, con el anhelo de llegar en bicicleta hasta las imponentes Cataratas del Iguazú.

Desde junio viene pedaleando más 1.000 kilómetros por rutas alternativas y principales de Santa Fe y Corrientes, visitando atractivos turísticos, conociendo a personas y viajeros como él.

Ingresó a esta provincia a fines de septiembre. Primero hizo base en Posadas, luego en Candelaria, después en Bonpland y desde hace algunos días se instaló en Oberá, con la Fiesta Nacional del Inmigrante como el principal motivo para quedarse unos días y disfrutarla.

Hasta ahí la parte alegre, porque de manera abrupta tendrá que ponerle fin a su travesía en razón de que ayer a la madrugada le robaron todo, desde su bicicleta hasta su mochila con documentos, carpa y una serie de elementos de uso diario. “Me quedé con las zapatillas y la ropa que tenía puesta”, lamentó Maximiliano en charla con El Territorio.

“Fue cosa de un segundo”

Sobre el robo que sufrió en pleno centro de la ciudad relató que “hace algunos días llegué a Oberá, estaba instalado en una carpa bastante lejos por lo que decidí moverme un poco más hacia el centro. La realidad es que no conseguí un lugar y me uní a otros chicos, otros viajeros con los que estábamos en la plaza San Martín anoche (por el domingo). Tipo 1.30 o 2 me retiré caminando con la intención de comprar algo para comer, dejé mi bicicleta con todas las cosas preparadas como para seguir viaje y al rato empezó a llover torrencialmente”.

Y añadió que “en la plaza los chicos empezaron a mover las cosas más abajo del techo (del anfiteatro) para que no se mojaran y en un descuido perdieron de vista mi bicicleta, cosa de un segundo y fue cuando me la robaron, con todo. Me dejaron sin nada, con lo puesto nada más. También algunas pertenencias de otros chicos”.

Según lo que el cordobés pudo reconstruir y denunciar en la Comisaría Primera, el responsable del hecho sería “un pibe joven que apareció cuando estábamos con el grupo, que vive en la calle -según dijo- y aprovechó para robar en el momento en que todos se distrajeron poniendo a resguardo las cosas”.

“Fue un descuido pero el perjuicio es enorme. Desde anoche (por el domingo) ando caminando por la zona por si desechó mis documentos o algunas pertenencias, pero hasta ahora no tengo novedades de nada. Es la primera vez que me pasa en todo este tiempo que estoy viajando”, lamentó.

Marca SPY rodado 26

La bicicleta es marca SPY rodado 26 de color negra con letras blancas y verde fluor. “Estaba exactamente como en las fotos, con las alforjas y todas mis cosas con las que viajo y trabajo para financiar los gastos”, detalló Maximiliano.

Finalmente, pidió a la población obereña estar atenta a alguna posible venta de su bicicleta. “Si alguien la ofrece que avisen a las autoridades. Cualquier información será más que agradecida”, dijo.

El joven permanecía ayer en la plaza San Martín de Oberá y dejó su número de WhatsApp (3576512305) por si alguna persona tiene algún dato y prefiere comunicarse directamente con él.