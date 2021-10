Gran triunfo de Mateo Prado en el IRT

martes 12 de octubre de 2021 | 6:01hs.

Un espectacular triunfo consiguió Mateo Prado, de Garuhapé, de apenas 13 años, en el “IRT Copa Ciudad de Posadas”, realizado en el salón de la Fundación Horizonte Misionero, ubicado en Sarmiento 2395, esquina Jujuy de Posadas, con la presencia de 26 jugadores federados de la provincia de Misiones y cuatro jugadores de la provincia de Buenos Aires.

El torneo se desarrolló en seis rondas con el ritmo de 60’+30”, con el arbitraje de Ivette Márquez, y el adjunto Sebastián Cabrera, y organizadores Alejandro Márquez (Itapúa) y Andrés Bulfe (San Vicente) y todo lo recaudado será para ayudar a restaurar el club de San Vicente, tras sufrir el incendio y robo en sus instalaciones.

Los más destacados fueron Sofía Leccesse (sub 10, Itapúa), Miqueas Leites Dos Santos (sub 12, Garupá), Mateo Prado (sub 14, Garuhapé), Carlos Esterio (sub 18, Posadas) y Orlando Demonari (más de 60, Jardín América), quienes recibieron premios.

Posiciones finales: 1º) Mateo Prado (Garuhapé) 5; 2º) Walter Ringeloth (Oberá) 5; 3º) José Zamudio 4,5 (Sur Gran Buenos Aires, el mejor ranqueado con 2046 de Elo); 4º) Carlos Esterio 4,5 (Itapúa); 5º) Marcus Felten 4 (Apóstoles), 6º) Angel Yossen 3,5 (Garupá), 7º) Eduardo Paz 3,5 (Fasga), 8º) Francisco Gall 3,5 (Garupá) 9º) Orlando Demonari 3,5 (Jardín América); 10º) Julio López 3,5 (Itapúa), 11º) Esequiel De Souza 3,5 (Garupá) y 12º) Roberto Paz 3,5 (Apsse).

En todos los casos, en puntajes iguales, se aplicó el sistema de desempate Bucholz.

También estuvieron los excampeones provinciales Carlos Camaño, Oscar Soley y Andrés Bulfe, de San Vicente, entre otros valores de Eldorado y Montecarlo, que dieron brillo a la jornada, anunciándose para el 21 de noviembre, un nuevo evento a realizarse en el club Germano Argentino de Jardín América.