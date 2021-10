Familias evacuadas y puente en ruta cortado por desborde de arroyos

martes 12 de octubre de 2021 | 6:07hs.

Intensas lluvias que cayeron entre el domingo y ayer a la madrugada causaron anegamientos y desborde de arroyos en zona Centro y localidades del Alto Uruguay.

Si bien desde el mediodía del lunes el tiempo ya había mejorado y la jornada estaba primaveral en toda la provincia, las consecuencias aún permanecían a la vista y los trabajos para asistir a los damnificados continuaban.

En Oberá efectivos de la Unidad Regional II asistieron a familias afectadas por el desborde del arroyo Lata en horas de la madrugada de ayer.

Según reportaron las fuerzas de seguridad provinciales, al menos doce familias fueron evacuadas de sus viviendas y asistidas por los efectivos de la Comisaría Quinta, los bomberos y personal municipal.

Además, explicaron que el desborde del arroyo Lata perjudicó a familias que viven en las calles Picada Argentina y Caroba.

Ante la situación, hombres, mujeres y niños fueron trasladados al salón de usos múltiples (SUM) del barrio Cien Hectáreas donde fueron asistidos. También hubo viviendas afectadas en los barrios San Miguel, Cien Hectáreas, Caballeriza, Sapucay y Villa Cristen.

Según señalaron, varias dotaciones de bomberos debieron trabajar en las casas inundadas utilizando un sistema de drenaje para reducir el caudal del curso de agua que había desbordado.

En menos de una hora las precipitaciones superaron los 100 milímetros en la Capital del Monte, en base a lo que informó una estación meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional.

Ayer, los damnificados aguardaban la asistencia comprometida por el municipio.

También en Caballeriza fue necesario evacuar a dos familias residentes sobre avenida Juan Domingo Perón debido al desborde del arroyo Mbotaby. En este caso las personas fueron alojadas por familiares de la zona. El mismo cauce generó inconvenientes sobre calle Isla Werner, donde el colapso de los desagües avanzó sobre la vía pública y terrenos.

Al respecto, vecinos de la zona reclamaron que desde hace varios años reclaman la construcción de obras que mejoren la canalización del agua de lluvia, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas.

En el Alto Uruguay, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) indicó que tras la suba del cauce del arroyo Pindaytí se determinó el corte total del paso vehicular y peatonal sobre el puente provisorio de la ruta provincial 2.

“La medida es para resguardar la seguridad de quienes allí transitan. La construcción del nuevo puente se dará inicio a la brevedad”, dijeron desde la DPV.

Recomendaron usar desvíos o caminos alternativos, como las rutas provinciales 8, 9 o 13.

Mientras, en el puente cortado, efectivos de la Policía de Misiones y personal de la DPV permanecían ayer apostados en ambas cabeceras y en los desvíos para informar a los usuarios sobre la situación.

“Una vez que baje el agua, técnicos de Vialidad de Misiones evaluarán las condiciones y realizarán las reparaciones necesarias para garantizar la circulación segura de vehículos de menos de 10 toneladas, como lo venían haciendo antes del corte”, explicó Vialidad.

Este año, el antiguo puente que traspone el curso del arroyo Pindaytí, que separa los municipios de 25 de Mayo y Alba Posse, fue cerrado totalmente para el paso y se habilitó un puente provisorio, que fue el que ayer quedó bajo agua por la crecida.

“Se reitera que una vez restablecida la circulación, el puente provisorio será para vehículos livianos y así garantizar la circulación, en caso de urgencias, de ambulancias y posibilitar el uso vecinal con autos y motos. No se permitirá el paso de vehículos de gran porte y peso elevado”, destacaron.

Campings también resultaron perjudicados, aunque únicamente con daños materiales.

Además, estuvo ayer cerrado, por segundo día consecutivo, el acceso al Parque Provincial Moconá debido a la crecida del arroyo Yabotí, que ayer estaba en 1,5 metros sobre el puente de ingreso al sector turístico. Con ello también se suspendieron los paseos náuticos por los saltos y los turistas que llegaron por el fin de semana largo no pudieron contemplar la maravilla.

En Ruiz de Montoya, tras la tormenta que se desató en la madrugada de ayer, las autoridades relevaron la caída de postes del tendido eléctrico en el sector de la toma de agua y durante toda la jornada de ayer, al no haber más reservas ni energía eléctrica, se suspendió el bombeo del líquido.

Marcos Haser, presidente de la Cooperativa de Agua del municipio, comentó que no sabían cuánto iban a tardar los trabajos de reparación, por lo que recomendó a los usuarios el consumo necesario y ahorrar las reservas, ya que al no haber energía, no se podía realizar el bombeo de agua desde el arroyo Cuñá Pirú.

Incluso, vecinos comunicaron que en cercanías de su domicilio cayeron árboles y ramas, perjudicando a un colono de la zona en cuanto a su producción de frutas, ya que debido a la tormenta, perdió plantaciones de bananas y morrones. A su vez, se encontró un árbol caído sobre la ruta provincial 223, aunque no causó daños materiales.

Al cierre de esta edición, y tras doce horas sin bombeo, el servicio se pudo reestablecer en toda la localidad.

Aunque no hubo tormenta, en la ciudad de Posadas cayeron ayer 13,7 milímetros de agua y se acumulan 22,9 en lo que va de este mes.

Pronóstico

Consultado sobre cómo seguirá el tiempo en los próximos días, Favio Cabello, responsable de la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales (Opad), explicó que sólo hoy va a estar estable y sin lluvias. Pero desmejorará mañana.

“Especialmente desde el miércoles (por mañana) por la noche, también jueves y viernes, esperamos mal tiempo”, sostuvo.

En ese sentido, la Opad emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para mañana.

“El Día de la Madre también podría haber precipitaciones. Puede cambiar, porque los pronósticos se van actualizando, pero por lo que se analiza ahora, el domingo que viene podríamos tener mal tiempo y las temperaturas no van a subir, se van a mantener cálidas, no calurosas”, agregó Cabello.

Por su lado, la Dirección de Alerta Temprana de Misiones, dependiente del Ministerio de Ecología, indicó que predominará el tiempo estable hoy en toda la provincia. Las temperaturas mínimas serán de 15° en zona Norte y las máximas llegarán a 28°; en el Centro las mínimas rondarán los 16° con máximas que alcanzarán los 28°; en zona Sur la mínima será de 17° y las máximas de 30°.

Mañana, una nueva onda de inestabilidad atmosférica comenzará a afectar a la región, provocando en la provincia lluvias y tormentas hacia la tarde-noche.

Las temperaturas mínimas serán de 15° y las máximas pueden alcanzar 31° en Puerto Iguazú. En la zona Sur, las mínimas serán de 19° y la temperatura máxima alcanzará los 30°.



En cifras

100

En una hora se precipitaron 100 milímetros en Oberá y alrededores. Las fuertes lluvias causaron el desborde de arroyos en la zona Centro.