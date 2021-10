Araceli pidió “abrazar los corazones dañados por abuso de cualquier tipo”

martes 12 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Tras el relato televisivo de su hijo Tomás ‘Toto’ Kirzner sobre dos episodios de abuso sexual que padeció siendo un niño de siete años, Araceli González compartió ayer un sentido texto en su cuenta de Instagram donde además de pedir respeto para tratar el tema, llamó a “abrazar los corazones dañados por abuso de cualquier tipo”.

El actor, de 23 años, hijo de Adrián Suar y Araceli González, contó en un segmento del programa PH Podemos Hablar, que Telefe emite los sábados por la noche, que sufrió abuso: “Fui abusado dos veces a mis siete años”, relató por primera vez en televisión.

A raíz de la revelación pública, ayer Araceli subió un sentido texto a su cuenta de Instagram @araceligonzalez67:

“No puedo dormir. Todo salió a la luz, ¡hace un año! El encierro provocó distintos estados que nos fue llevando a ser más honestos, genuinos en nuestro accionar y sentir. Si hay algo que aprendí en estos años es acompañar y construir ¡¡¡Es lo que nos salva!!!”.

La reflexión de Araceli

“Fundamentalmente el amor. Nada como el amor ante distintas adversidades y vivencias. Todos caminamos con marcas de la vida. Pero lo más importante es trabajar cada una de ellas para convivir con ese dolor y transformarlo. Nos construimos incluso con esas marcas. Seguimos caminando, sanando y amando con pasión sin perder nuestro aire y espacio. Teniendo piedad por el otro y respeto”, reflexionó la modelo y actriz.

En su posteo acompañado de una foto de Toto de niño en medio de su hermana Flor Torrente y de ella, la artista señaló: “Ser víctima de un abuso verbal o físico , debe ser cuidadosamente abordado. Repito por la salud mental de cada ser humano. Hay muchas formas de ser víctima. No importa el sexo o la edad. ¿Que hacemos con esto? Juzgamos, levantamos el dedo, opinamos y nos olvidamos del tránsito doloroso y del camino hecho, trabajado desde la raíz cada estado de angustia. Los dolores son intransferibles”.

El mensaje de Araceli -entre lo particular y lo general- subrayó: “La valentía de denunciar desde lo trabajado tiene un valor de logro. Modificar siempre con la verdad y denunciar desde lo construido. ¡Acá hay mamá, acá hay amor, acá hay nido, acá hay familia, acá hay vida! ¡Sobre todas las cosas vida! Abrazar los corazones dañados por abuso de cualquier tipo. Mi valiente y sensible: habló. Pido respeto”.

En un tono similar y por la misma red social ya se había manifestado Flor Torrente: “Sos muy valiente bebé, sé que muchas personas del otro lado se sienten identificados/das contigo, y seguramente junten fuerzas para sacar todo aquello que les hace daño”, posteó la modelo y emprendedora, hermana de Toto.

“Ahora lo puedo contar”

Toto contó durante un programa televisivo que fue abusado en dos oportunidades, cuando tenía 7 años, por un empleado del barrio en el que vivía, una traumática experiencia que recién pudo compartir con su familia mucho tiempo después. Tras la emisión del programa, el actor recibió el afectuoso apoyo de cientos de seguidores en sus redes sociales.

Y claro, también lo apoyó su familia en la intimidad de su entorno, y su madre y su hermana postearon en sus redes sus palabras de apoyo.

Kirzner participó como invitado del programa PH: Podemos Hablar, donde respondió al disparador “¿a qué momento te gustaría volver?”.

Fue entonces que el hijo de Suar y González respondió: “Hay un Toto de siete años al que en determinada situación le hubiese dicho: ‘No hace falta ver a tu amigo hoy, lo podés ver otro día’. Le insistiría en que lo puede ver mañana o esperar unos días más”. Consultado por el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, Kirzner comenzó a relatar lo sucedido. “No sé ni cómo se dice ni cómo se anuncia. Mi familia lo sabe, por supuesto. Lo que sucedió fue que en dos oportunidades abusaron de mí”, dijo el actor.

“Soy una persona muy ansiosa, todo lo quiero ahora y ya. Aquel día, con siete años, quería ir a la casa de mi amigo que vivía por zona norte como mi familia y yo. En el barrio estaba laburando una persona a la que yo no había visto tanto. Estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo cuando me lo encuentro a él, que lo tenía de vista por haberlo cruzado en un par de oportunidades. Estaba con un rastrillo del lado de la calle y me empezó a hablar. No sé por qué pero en un momento sentí que se empezó a oscurecer todo y yo me quería ir. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar y finalmente ocurre. No voy a entrar en detalles porque es horroroso”, remarcó.

“(Al hombre) Lo conocían en los lugares que yo frecuentaba. Me acuerdo que me fui corriendo y llorando, no sabía a quién decirle. No lo vi más por un tiempo pero después volvió. El lugar en donde vivía terminó siendo una pesadilla. Ocurrió una segunda vez y después nunca más”, añadió.

La primera en enterarse de lo ocurrido fue su madre, Araceli. “Salió repentinamente. Estaba mirando el noticiero con ella y con Fabián (Mazzei) y me empieza a agarrar un ataque de pánico. Ahí mi vieja sola me dice: ‘¿te pasó algo a vos?’. Y le conté”, recordó. Luego, pudo empezar a hablarlo con el resto de sus familiares y su entorno más íntimo. “Ahora estoy bien con el tema, lo naturalizo bastante en mi vida cotidiana. Decirlo acá me juega en contra, ¿lo habré dicho bien o mal? No sé de qué va a servir que lo diga, pero quizás porque ahora estoy tan tranquilo con el tema lo puedo contar libremente”.