Temporal causó daños en Ruiz de Montoya

lunes 11 de octubre de 2021 | 12:51hs.

Tras la tormenta de anoche, la localidad de Ruiz de Montoya reportó la caída de postes de tendido eléctrico en el sector de la toma de agua y por el momento no hay más reservas, por lo que desde la Cooperativa de Agua local informaron que no hay agua potable en el municipio, y no hay precisión sobre cuánto tiempo demandará el arreglo para restablecer el servicio.

Por tal motivo, solicitan el ahorro del líquido vital durante la jornada de hoy.

Además, cayeron árboles en cercanía de la casa de un productor de la zona, perdiendo cultivos como ser tomates y morrones, por lo que también se está trabajando para sacar los troncos y ramas caídas que produjo el temporal.

También se reportaron daños en plantaciones sobre la ruta provincial 223.