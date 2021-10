Denuncia por maltrato destapó un drama familiar

lunes 11 de octubre de 2021 | 3:30hs.

Un caso complejo, en el que está en juego el bienestar y la integridad de siete hermanitos y su madre, llegó la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Jardín América.

La situación se desató el jueves cuando efectivos de la Comisaría de la Mujer de la localidad asistieron y brindaron apoyo a un pequeño de 9 años que se había escapado de su casa luego de sufrir reiterados maltratos por parte de su madre, según relato del niño. La policía tomó intervención en el caso luego del llamado de un hombre de 55 años, integrante de la Iglesia Renacer, de Jardín América, lugar hasta donde acudió la criatura para pedir ayuda.

“No quería volver a su casa por supuestos maltratos físicos por parte de su madre; tuvimos que ir con la licenciada Claudia Silva hasta el hospital de área, donde el niño fue examinado y no tenía ninguna lesión. El niño no quería volver a su casa y nos pidió que le lleváramos hasta el domicilio de su tía; hablamos con ella y la señora se comprometió al cuidado del niño todo el fin de semana hasta el día martes”, explicó en diálogo con El Territorio, Cintia Bogado, directora de Acción Social, que tomó intervención tras el aviso de los uniformados.

“Sucede que ayer (por el sábado) nos llama la tía y nos dice que el nene se escapó de su casa y ahora, con otro hermanito; entonces los fuimos a buscar. Lo encontramos y ahora el nene pidió volver con su mamá porque la tía también le pegaba, según su relato”, contó Bogado.

La funcionaria municipal indicó que visitaron el domicilio de la madre e hicieron un informe socioambiental.

“Se pidió una terapia psicológica para la madre, porque está atravesando una situación particular. Es un caso mucho más complejo, los chicos no van a la escuela, no tienen calendario de vacunas y la madre nos pidió desesperadamente que nos llevemos a los chicos a un hogar, pero no es tan simple”, explicó Bogado. Por el momento, los siete niños de entre un año y medio y 11 años viven con su madre.