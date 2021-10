Los reyes de la pista

lunes 11 de octubre de 2021 | 6:01hs.

Emociones al por mayor dejó la sexta fecha del Misionero de Pista, que se disputó en el Autódromo de Oberá y con ella se cerró la temporada de automovilismo consagrando a los campeones 2021. Matías Garavano (Clase 3), Jorge Litwiñiuk (Clase 1), y Javier Kupski (TC4000) completaron la galería de campeones del Misionero de Pista. Diego Bonda se había anticipado en la Copa Fiat 1.4.

Los ganadores de la última fecha fueron: Marcelo Romero (Copa Fiat 1.4), Iñaki Beitia (Clase 3) y Ezequiel Mieres (Clase 1) y Lucas Torres (TC4000) que festejaron por primera vez en el Misionero de Pista.

Saldando cuentas

En la Clase 1, el posadeño Jorge Litwiñiuk (Fiat Uno) se consagró como el nuevo campeón de la mano del MB Power, equipo que lo apuntaló y que lo llevó a lograr su cuarto título provincial.

El polaquito se había consagrado bicampeón de cafeteras en el 2004-05 y en el TCM en el 2007. Además, en el 2010 y junto a la familia Barrios -responsable del MB Power- perdió en la técnica el título de la Clase 2, que había logrado en pista. Aquella vieja cuenta pendiente se saldó ayer con la consagración en la Clase 1 y se celebró de gran manera en los boxes de Oberá.

El camino empezó a allanarse para Litwiñiuk en las series cuando sus rivales directos, Kevin Johnson (Fiat Uno) y Santiago Mantilla (Fiat Uno) tuvieron problemas en sus autos y se retrasaron. El último escollo que le quedaba era Ezequiel Mieres (Fiat Uno), quien ganó su serie y largó primero en la final.

El juvenil piloto ganó su primera carrera en la categoría e hizo lo que tenía que hacer, pero no le alcanzó ya que Litwiñiuk fue su sombra desde el segundo puesto. “Es una alegría enorme. Con Gustavo Barrios y todo el equipo trabajamos muchísimo para lograr esto. Estoy muy feliz. Cuando pasó todo en la serie tuve más presión porque además de ser el más experimentado, todo se daba para mí. En la final tuve un toque al principio y pensé que no llegaba, pero después controlé todo y me dediqué a seguirlo a Ezequiel y manejar la diferencia. Esto es para mi familia y para todo el equipo que nunca bajó los brazos”, compartió Litwiñiuk.

Kupski hizo historia

El obereño Javier Kupski se consagró como nuevo campeón del TC4000 e hizo historia al darle el primer título al modelo Fairlane en la provincia. Además, los hinchas del óvalo volvieron a festejar un título luego de 8 años. El último y único campeón con Ford había sido el obereño Hugo Cabral en el 2013.

Kupski y el piloto de Iguazú Santiago Viana arrancaron el día igualado en puntos. El obereño ganó la serie y el de Iguazú tuvo que abandonar por un problema en el rotor de su Ford. En la final, Kupski picó adelante y lo siguió Lucas Torres (Chevrolet). Viana venía remontando posiciones pero se vio involucrado en un toque y tuvo que pasar por boxes.

Así Kupski cedió la punta a Lucas Torres que celebró por primera vez en la categoría. Mientras que el obereño desató la fiesta de Ford en el autódromo.

“Es una alegría enorme. Hicimos historia con el Fairlane, tuvimos un gran año, cinco podios y fuimos los más regulares. Esto es para mi familia, mis hijos y para los hinchas de Ford”, explicó muy feliz Kupski, quien logró su tercer título en el misionero de Pista (Antes había sido campeón en la Promocional 1.4 en el 2010 y 2014.

Garavano en la C3

El piloto de Puerto Iguazú Matías Garavano (Renault Clío) se consagró en la Clase 3 y logró su primer título en el automovilismo provincial y el segundo en la Femad (había sido campeón de karting en el 2002).

Con la calculadora en mano, Garavano salió a correr la serie y la final ante un Iñaki Beitia (Renault Clio) que se mostró muy sólido, ganó la final e hizo lo que tenía que hacer y por tan sólo 4 puntos se quedó en las puertas de la consagración. Segundo llegó Juan Pablo Pastori (VW Gol) y tercero terminó Garavano, quien aguantó el ataque final de Juan Pablo Urrutia (VW Gol) para subirse al último escalón del podio y celebrar en el podio junto a su papá. Entre los dos lucharon para que la Clase 3 no desaparezca y hoy tienen su premio al esfuerzo.

“Una alegría enorme, realmente muy feliz. Tuvimos un gran año y esto es premio al esfuerzo y a la constancia, tanto de mi familia como de todo el equipo”, explicó el piloto de Puerto Iguazú, que le dio al Renault Clio su primer título en el Misionero de Pista.

A primera hora, Diego Bonda oficializó su consagración al terminar en la serie y cumplir con el reglamento. El subcampeonato de la Copa Fiat 1.4 quedó en manos de Martín Correa.

La temporada se cerró anoche con la consagración de los campeones en la recta del autódromo. La Femad entregó 15 mil pesos a cada campeón, 10 mil a los subcampeones y 5 mil a los terceros de cada campeonato.