Es apicultor y rescata abejas que arman colmenas en zonas urbanas

lunes 11 de octubre de 2021 | 6:02hs.

Junto a su hermano, Agustín Ortiz comenzó a trabajar con abejas hace varios años y desde hace tres se dedica al rescate de estos insectos polinizadores y productores de miel.

Si bien reside en Santa Inés, donde es apicultor bajo los principios de la biodinámica y la agroecología, recibe pedidos de ayuda desde Posadas, Garupá, Candelaria o zonas aledañas. Principalmente son familias que, preocupadas por la aparición de una colmena en la casa, acuden a sus servicios y la demanda es alta y constante, según contó.

“Una vez que las retiramos de donde están, lugares que pueden generar un inconveniente para las personas, como casas, patios, baldíos o zonas muy transitadas, las sacamos y las colocamos en un cajón y las traemos a Santa Inés o a una chacra en Apóstoles”, comentó Agustín.

En base a su experiencia indicó que una vez en la vivienda realizan un diagnóstico de la situación y evalúan cuál será la mejor manera de sacar la colmena.

“Generalmente se meten en cielorrasos o paredes de madera, entonces con una amoladora o pata de cabra abrimos y accedemos a la cámara de cría, donde se encuentra la reina, y a la cámara de miel. Eso lo pasamos a un cajón, la miel va en baldes, y siempre se busca encontrar a la reina. El cajón se mantiene cerrado y se deja lo más cerca del lugar donde estaban, esto se hace para que el proceso de adaptación de las abejas a su nuevo ambiente no tarde mucho, lo dejamos una semana y luego vamos a la noche y las llevamos al campo. Este trabajo se hace de noche porque de día hay muchas abejas obreras recolectando polen y néctar y la idea es capturar la mayor cantidad posible”, precisó.

Un trabajo de esta magnitud tiene un costo base de entre 6.000 y 10.000 pesos dependiendo de la dificultad para sacarlas.

“A partir de agosto, cuando empieza la floración de las plantas, es cuando más se activan los enjambres, las reinas empiezan a colocar más huevos, aumenta la población y se multiplican. Este proceso tiene un período alto desde agosto hasta diciembre, pero puede durar hasta marzo” dijo y agregó: “Ahora hay mucho movimiento de enjambres. Además este año está siendo muy bueno con la cantidad de lluvias y el clima está acompañando. Se ve más floración, así que va a haber mucha abundancia de abejas”.

Por otro lado, explicó que un panal o una colmena es una colonia de abejas ya instalada, trabajando, con reina y crías.

“Pero un enjambre son esas barbas de abejas que aparecen cada tanto en los árboles o postes. En esos casos, cuando la abeja está simplemente posada y forman una especie de barba, quedan ahí no más de 24 horas, descansan y se van”, destacó.

E indicó por qué atacan: “La agresividad de las abejas se da por varios factores, cuando están simplemente posadas en un lugar, generalmente no son agresivas, salvo caso que alguien vaya con un palo o fuego y las toque y moleste, ahí sí pueden ponerse agresivas. Pero por lo general uno puede pasar por al lado y no van a ponerse agresivas porque están en un proceso de mudarse. No tienen cría ni miel para defenderse. La agresividad de las abejas varía mucho de la fase en la que están, si están produciendo miel y ya tienen una buena reserva o crías pueden volverse agresivas porque defienden eso”.

Además precisó que “hay un factor muy contemplado desde la biodinámica que es el de la luna, como todos sabemos en Misiones los agricultores le dan mucha importancia al tema de la luna, con la apicultura pasa algo similar: si la luna está en cierta fase o período, eso puede generar un comportamiento agresivo o dócil en las abejas. Es un tema complejo, pero si uno no las molesta, no son agresivas”.

El contacto de Agustín es el 03758-15458622.

