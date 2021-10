Definición bajo agua

domingo 10 de octubre de 2021 | 6:01hs.

La definición del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista sigue sumando suspenso y como si faltara algún signo más de dramatismo, apareció la lluvia en el autódromo de Oberá, escenario en la sexta y última fecha, para crear aún más tensión. Fueron 82 los pilotos presentes que le hicieron frente a la lluvia.



En ese marco los mejores de la jornada sabatina fueron: Alejandro Loprete (Copa Fiat 1.4), Juan Pablo Urrutia (TP Clase 3), Jorge Litwiñiuk (Clase 1) y Julio César Benítez (TC 4000 Misionero).



En la Copa Fiat 1.4, Alejandro “Tano” Loprete fue el más veloz.



Con la pista húmeda el piloto de Puerto Iguazú registró 1m32s757/10000 para la mejor vuelta al trazado de 2500 metros de extensión.



“Volvimos por pedido de los amigos y para cerrar de la mejor manera y acá estamos demostrando que somos contundentes. La clave fue trabajar en el taller y evitar los lugares de los charcos de la pista. Mañana (por hoy) esperemos que el tiempo aguante”, explicó Loprete.



Detrás del Tano se ubicó Marcelo Romero con 1m33s897/1000 y tercero quedó Martín Álvez Correa con 1m35s059/1000 entre el “top 3” de los fititos. Vale la pena destacar que el piloto Diego Bonda ya es campeón oficial.



Urrutia de local

Juan Pablo Urrutia, con el Gol atendido por Christian Piatti, ya había mostrado su potencial en los ensayos de la Clase 3 y se quedó con la primera tanda. En la clasificación Urrutia marcó el camino con un tiempo de 1m27s080/1000 para la mejor vuelta.



“Veníamos bien el finde, la pista estaba complicada, pero salió la vuelta. Revertimos lo malo del fin de semana pasado en el Turismo Pista y ahora estamos festejando la pole”, explicó.



Los que no se pudieron destacar y no sumaron puntos son los que luchan por el campeonato. El líder del campeonato Matías Garavano (Renault Clío) se ubicó 6° e Iñaki Beitia (Renault Clío), su escolta por el título, fue 5°. Así se mantiene la diferencia de 12 puntos.



Litwiñiuk mete presión

En el Turismo Pista Clase 1 quién resultó ser el mejor y se quedó con la pole fue el posadeño Jorge Litwiñiuk (Fiat Uno). El Polaquito del MB Power hizo todo bien y se respaldó en su manejo de experiencia en este tipo de pista para redondear un registro de 1m29s304/1000. Así Litwiñiuk sumó una nueva pole y se ubicó segundo a sólo seis puntos del líder Santiago Mantilla.



“Hicimos lo que teníamos que hacer, lograr la pole y seguir descontando. Ahora estamos segundos y mañana (por hoy) largamos adelante. Esperemos poder redondear una victoria por todo lo que trabajó el equipo, que se merece llegar a la consagración”, indicó Litwiñiuk.



Segundo fue Kevin Johnson (Fiat Uno) quien marcó 1m29s461/1000 y tercero se ubicó Ezequiel Mieres con 1m29s598/1000. El puntero del campeonato, Santiago Mantilla (Fiat Uno), se ubicó quinto y no sumó puntos.



Así, el campeonato quedó con Mantilla (108 puntos) en la cima, mientras que segundo se ubican Kevin Johnson y Jorge Litwiñiuk con 105.



Bananita Benítez sueña

En el TC 4000 Misionero, Julio César “Bananita” Benítez (Chevrolet) obtuvo la pole con un tiempo de 1m34m667/1000 y sigue ilusionado con dar pelea en el título y arrebatarle la consagración a los hinchas de Ford.



Segundo se ubicó el piloto de Puerto Iguazú Santiago Viana (Ford) y tercero quedó el obereño Javier Kupski (Ford Fairlane). Con este resultado Kupski y Viana largarán la serie compartiendo el liderazgo del campeonato con 115 puntos. Bananita Benítez se ubica a 11 puntos (104 puntos), cuando quedan 30 puntos en juego.



Hoy las series comenzarán a las 10 y las carreras finales irán desde las 12. Las entradas cuestan 500 pesos y toda la actividad será transmitida por Nitro Deportes vía streaming. Al final de la jornada se realizará el coronación de los campeones de la temporada.