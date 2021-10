La marcha de los días: Pandora, una caja en el paraíso

domingo 10 de octubre de 2021 | 3:30hs.

En alusión a aquella ira de Zeus que según la mitología griega creó la Caja de Pandora que al abrirse se liberaban diversos males, del mismo modo y en su versión actualizada, esta vez se dejaron filtrar unos 12 millones de documentos confidenciales que reflejan cómo los más poderosos del mundo mueven sus fortunas. Las denominadas revelaciones de los Pandora Papers detallan complejas redes para mover dinero, recurriendo a compañías offshore secretas donde hay escasas o nulas cargas impositivas y con ello, hay quienes logran ocultar riquezas en paraísos fiscales. Es oportuno aclarar que contar con una sociedad en un paraíso fiscal es legal siempre y cuando los activos y beneficios se declaren a las autoridades del país donde el beneficiario tiene su domicilio fiscal. Pasa a considerarse actividades ilícitas cuando se apunta a blanquear activos como los provenientes del narcotráfico o para evadir el pago de impuestos, en ese caso se trata de elusión de impuestos y hasta lavado de dinero. En diversas crónicas periodísticas se señalan que por lo menos 11,3 billones de dólares están ocultos en el mundo offshore.

La investigación, que incluye documentos que van desde 1970 hasta 2020, reveló cómo movieron sus riquezas desde el rey de Jordania hasta el ex primer ministro británico Tony Blair. Uno de los mandatarios de América Latina que aparece en Pandora Papers es el chileno Sebastián Piñera, así como Horacio Cartes mientras ocupaba la primera magistratura de Paraguay. En total, son unos 330 políticos de 90 países, en que quedó incluida la Argentina, que aparece como el tercer país en el mundo –después de Rusia y Reino Unido- con más compatriotas como beneficiarios finales de firmas offshore en Pandora Papers.

Un apellido que se repite es el de Macri: aparecen Mariano, el hermano menor del ex presidente, y Gianfranco, con dos sociedades familiares que incluyó en el blanqueo fiscal de 2016 al que se acogió, cuando Mauricio era presidente. Además, una de las figuras sobre la que siempre se habló mucho en política, aunque sus ingresos como asesor presidencial de Macri eran el secreto mejor guardado, también aparece en la lista; se trata del consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Pero en esta Caja de Pandora, no hay grietas, porque, así como hay figuras ligadas a Macri, del mismo modo se encuentra en la lista el ex secretario privado de Néstor Kirchner, quien de hecho ya había aparecido en aquel Panamá Papers, un trabajo de investigación realizado también por el actual consorcio de periodistas. En la nueva investigación está el nombre de Ernesto Clarens, considerado el financista de los Kirchner. Del mismo modo figura Zulemita Menem, hija del ex presidente de la Nación. Son apenas algunos nombres, porque según el documento divulgado son exactamente 2.521 argentinos los que aparecen en paraísos fiscales. Se pone mucho acento en la dirigencia del mundo de cómo consiguen o mueven sus riquezas, porque son los que buscan erradicar las desigualdades y suelen ser críticos con las evasiones de impuestos en momentos que en el mundo se batalla con la caída de ingresos por la pandemia y ahora, aparecen operando en paraísos fiscales, lo cual no es la mejor manera de revertir esa desconfianza ciudadana.

Por espionaje

La novedad judicial de la semana es que Mauricio Macri debía presentarse -y no lo hizo- el pasado jueves a indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. La semana pasada, el juez Martín Bava había citado a Macri, pero el ex presidente se encontraba en Estados Unidos, antes de ser notificado de la orden de no salir del país. Ante la ausencia en el primer llamado a indagatoria, el juez reprogramó el llamado y dispuso que se realice el 20 de octubre, oportunidad en que desde el entorno de Macri aseguran que llegará al país para responder como acusado de haber ordenado tareas de inteligencia sobre familiares de los marinos muertos por el hundimiento del submarino ARA San Juan.

Mientras en el país se esperaba la comparecencia de Macri, se conoció que, en primer término, no lo podían ubicar -por presentar diferentes domicilios en distintas localidades del país- para llevar la citación a declarar ante tribunales. Finalmente, se lo vio por esas horas distendido en Miami, almorzando entre otros con su ex ministro de Economía Nicolás Dujovne.

Tal situación la referenció el presidente Alberto Fernández al sostener que mientras Macri y Dujovne brindaban en Miami, acá se sigue peleando todos los días con el Fondo Monetario Internacional, porque para el año que viene dejaron la obligación de pagar 19 mil millones de dólares, compromiso que condiciona el crecimiento, el trabajo y el desarrollo. El mandatario hizo, de esta manera, alusión al ex presidente Macri en el marco del cierre del plenario militante de organizaciones sociales que integran el Frente de Todos, en el estadio de Nueva Chicago, barrio porteño de Mataderos. Allí enfatizó en la necesidad de convertir los planes sociales en empleos formales, un proyecto de ley impulsado por el gobierno y que de la mano de Sergio Massa ingresó a la Cámara de Diputados para el correspondiente análisis.





Sobreseídos

La otra novedad destacada de la semana estuvo vinculada con el sobreseimiento de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por inexistencia de delito en la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la Amia, en un fallo unánime del Tribunal Federal 8, que preparaba el juicio oral. Se cerró así la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum, aunque se adelantó que habrá apelación. El tribunal sobreseyó a todos los imputados, como el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el senador Oscar Parrilli; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; y el fallecido Héctor Timerman.





La Corte

La otra gran novedad en el ámbito judicial es lo que ocurrió en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un ámbito que viene transcurriendo por horas agitadas, desde la elección de sus nuevos miembros y la renuncia de una integrante hasta un fallo que puede cambiar la relación de fuerzas en el Consejo de la Magistratura.

Pasando en limpio: la semana pasada se informó en esta misma columna de la autoelección de las autoridades, oportunidad en que el juez Horacio Rosatti asumió el liderazgo de la Corte, en reemplazo de Carlos Rosenkrantz, quien a su vez quedó como vicepresidente. La ministra Elena Highton de Nolasco había planteado un rechazo muy fuerte a esa elección y propuso posponer la votación porque no se encontraba presente Ricardo Lorenzetti. Como el pedido no prosperó, se abstuvo entonces de votar. Casi como un coletazo de aquella elección, Highton de Nolasco presentó su renuncia, que se hará efectiva el 1 de noviembre. A sus 78 años, se retira la única mujer del máximo tribunal y ahora, el presidente Alberto Fernández deberá proponer reemplazante, que será analizado por el Senado de la Nación, donde para aprobarse la nominación, deberá contar con el apoyo de dos tercios de los miembros presentes de ese cuerpo.

La otra novedad que se espera en este ámbito es el anticipo realizado por Lorenzetti, quien adelantó que está pronto a resolverse la declaración de inconstitucionalidad de la conformación actual del Consejo de la Magistratura. De revertirse, el Consejo, que hoy tiene 13 miembros, volvería a tener 20 y a ser presidido por el titular de la Corte.

Modelos de país

Hoy, 10 de octubre, se da inicio formal a la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual. De esta manera, quienes fueron precandidatos comenzarán como candidatos a dar sus propuestas, tal como establece la Cámara Electoral Nacional, 35 días antes de la elección general a concretarse el 14 de noviembre.

Como se sabe, el resultado adverso del gobierno en las primarias generó un panorama complejo en el Congreso de la Nación para el Frente de Todos. De cara a las elecciones de noviembre, de repetirse los resultados, representaría una eventual pérdida de quórum propio para Cristina Kirchner en el Senado, ya que, en un bloque de 41 miembros se quedaría sólo con 35 bancas, esto es, dos menos de los 37 que se necesitan para tener quórum propio. Para repuntar esos números y observando que hay ocho provincias donde renuevan senadores, las fichas estarían puestas en Chubut, La Pampa y Santa Fe. De allí tienen la esperanza de conseguir los números, más Catamarca y Tucumán, donde esperan mantener el triunfo, y otras tres provincias donde no tendrían chances de ganar, como Mendoza, Córdoba y Corrientes.

Igual amenaza se replica en la Cámara Baja. En caso de que la fuerza que integran PRO, la UCR y la CC se convierta en la primera minoría tras las elecciones generales del 14 de noviembre, ya advirtieron que están decididos no sólo a quitarle el quórum al kirchnerismo en el Congreso sino además a desplazar a Sergio Massa, del Frente de Todos, de la presidencia de la Cámara de Diputados. Bajo esta presión sale a competir el Frente de Todos en estas elecciones.

Lo previo no representa sólo cambio de nombres ni de espacio político, sino que se traslada al plano ideológico. Como muestra de ello basta citar el impulso que están dando los diputados nacionales de Cambiemos, cuyos representantes misioneros son Alfredo Schiavoni y Luis Pastori, al proyecto de ley para facilitar el despido de los trabajadores por parte de las empresas, eliminando las indemnizaciones. La propuesta recibió un rechazado generalizado de los gremios que representan a los trabajadores de todo el país, pero va en línea con similares iniciativas que había llevado a cabo Mauricio Macri durante su presidencia, como con la reforma impositiva que significó la quiebra de miles de pymes, que generó al mismo tiempo la pérdida de millones de puestos de trabajo y un actual endeudamiento externo que impide el desarrollo del país.

Así como el peronismo debe asumir su cuota de crisis, del mismo modo lo deben hacer sectores del radicalismo, porque no se puede tampoco obviar la hiperinflación de Alfonsín, la crisis de De la Rúa y el deterioro económico y grave endeudamiento de Macri.

Posiciones encontradas

Por lo tanto, lo previo será un caso para resolver a los candidatos de Juntos por el Cambio, cuya lista es encabezada en Misiones por Martín Arjol (UCR), Florencia Klipauka (Activar) y Cristian Klingbeil (UCR). Con ello quedó sellado además el acuerdo de trabajar en conjunto el radicalismo y el puertismo, quedando de lado el PRO en la lista, como es el caso de Martín Goerling, y otros referentes del radicalismo, como sucede con Gustavo González y Walter Kunz, quienes habían participado en las internas, pero no lograron los porcentajes requeridos para seguir en carrera.

El modelo local

Desde el Frente Renovador, con los candidatos Carlos Fernández, Claudia Gauto y Fernando Meza, postulan un modelo muy distinto a lo que pretenden los espacios nacionales. Para el modelo misionero, la educación y la salud están en el tope de las prioridades del gobierno, con obras planificadas para el desarrollo y con herramientas modernas de capacitación para el trabajo futuro de los jóvenes.

Ni bien empezó la pandemia, la estrategia binaria para enfrentar la situación le dio buenos resultados en el plano económico, industrial, producción y el empleo. Según datos del Indec, Misiones es una de las provincias del NEA que más empleos privados generó en el último año.

La posición del Frente de Todos

Pero, como se observó, en estas elecciones todo indica que cada espacio marcará diferencias. Desde el Frente de Todos buscan defender el modelo nacional que encabeza Alberto Fernández y que apunta a sostener los derechos ganados por todos los argentinos. Por eso, también se muestran en contra de estos proyectos que pretenden destruir los derechos de los trabajadores.

Es lo que plantean desde el espacio encabezado por Isaac Lenguaza, que es acompañado por Graciela Beatriz De Melo y Javier Gortari. Desde este espacio mostraron esta semana una foto de unidad tras los resultados de septiembre.



Los que van con espacios propios

Quienes no recurrieron a presentarse como frente electoral, sino como lista única, también volvieron a salir a la cancha. Es lo que sucede con la candidata a diputada nacional del partido Libertad, Valores y Cambio, Ninfa Alvarenga, quien representó una sorpresa electoral y registró un notable crecimiento de votos entre la elección provincial de junio a septiembre.

Quien también encabezó una lista propia fue Eduardo Cantero, del Partido Obrero. Tras haber superado el piso requerido para ser parte de las elecciones generales, reinició el recorrido por los barrios realizando reuniones con los vecinos de distintas localidades.

A su vez, tiene agendado arrancar la semana con actividades y presencias en las plazas y distintos barrios, aprovechando para realizar volanteos y promocionar las ideas y propuestas.

Recuperación del sector turístico

El esperado retorno masivo del turismo nacional comenzó a hacerse realidad en este fin de semana extralargo. Misiones quedó en el listado de las provincias elegidas para pasear y las Cataratas nuevamente como uno de los principales destinos elegidos en el país. La situación sanitaria resulta favorable y permitió un mayor movimiento de visitantes. Se estima que podría superar a los números de la prepandemia.

En cuanto al turismo internacional, la insistencia del gobierno de Misiones para abrir los pasos comunicantes con Brasil y Paraguay empieza a moverse paulatinamente con los primeros turistas brasileros que entraron a Puerto Iguazú por el viaducto Tancredo Neves, habilitado como prueba piloto recientemente.

En los próximos días se espera con expectativas la apertura del puente Posadas-Encarnación y el paso seco de Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira, si terminan de aprobar los protocolos presentados por el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

Queda para más adelante empezar a flexibilizar los requisitos para transitar de un lado a otro, como lo hacen en algunos países de Europa, donde sólo exigen esquema de vacunación completo. Dejaron de exigir los test negativos de Covid-19 para simplificar la movilidad internacional entre países con bajo riesgo. Los test resultan caros y engorrosos para alentar el paso de personas entre los países fronterizos, por ello hay que ir hacia un modelo similar a otros países, donde el pasaporte sanitario lo da la vacunación y no la exigencia de análisis.