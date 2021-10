Cambios en el gobierno: Feletti reemplazará a Paula Español

domingo 10 de octubre de 2021 | 6:02hs.

Un nuevo cambio en el gabinete nacional y otro regreso de un nombre que transitó los primeros años del kirchnerismo en la función pública. Roberto Feletti será el nuevo Secretario de Comercio Interior en reemplazo de Paula Español, según lo dispuso ayer el presidente Alberto Fernández.



Feletti será ahora uno de los principales encargados de llevar adelante la política de control de precios, en el marco de la estrategia antiinflacionaria del gobierno. Se trata de un tema más que sensible para la gestión de Alberto Fernández luego de que este año no logrará cumplir con la meta prevista, pese a que logró desacelerar la suba de precios.



El ex secretario de Política Económica durante el mandato de Cristina Kirchner tendrá la tarea de sentarse mano a mano con supermercados, proveedores, y otros miembros de la cadena de comercialización para intentar encauzar el proceso inflacionario en un momento clave para el gobierno, a falta de poco más de un mes para las elecciones generales del 14 de noviembre.



La Secretaría de Comercio Interior posee competencias para evaluar, controlar, proponer y dictar medidas tendientes a mejorar la organización de los mercados de bienes y servicios tanto públicos como privados, con el objeto de favorecer su transparencia y desarrollo en función del interés público, en el ámbito de su competencia.



Asimismo tiene la potestad de dictar la normativa vinculada con el abastecimiento interno de bienes y servicios y su fiscalización y contralor. Desde hace años, la principal tarea del área es contener los aumentos de precios.



Roberto Feletti, quien actualmente se desempeña como secretario administrativo del Senado de la Provincia de Buenos Aires, era uno de los referentes de la agrupación kirchnerista La Gan MaKro.



La mencionada agrupación surgió en el Ministerio de Economía durante la gestión de Amado Boudou en 2011, junto con la diputada Fernanda Vallejos y Alejandro Robba.



Anteriormente había ocupado distintos cargos, como diputado nacional y secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo durante la administración de Cristina Kirchner.



En su cuenta de Twitter, Feletti se define como “peronista y de River” y asegura que trabaja para “mejorar la vida de las y los bonaerenses”.



Nuevo destino para Español

La saliente Paula Español se reunió días atrás con los supermercadistas y les pidió que no incrementen los precios en las próximas semanas, con la expectativa de volver a reunirse a fines de noviembre para rediscutir la situación.



Por su parte, según la decisión que ejecutó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, Paula Español pasará a desempeñarse en el ámbito del Ministerio del Interior.



Allí trabajará, en conjunto con las provincias, en la coordinación de estrategias y proyectos de desarrollo a nivel federal, que contemplen la radicación de empresas, la agregación de valor, la generación de empleo y el arraigo socio-productivo en cada rincón del país.