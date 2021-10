domingo 10 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Chango Spasiuk regresó al escenario de la Fiesta Nacional del Inmigrante (FNI) en Oberá, con un concierto donde repasó canciones de su extensa carrera musical. Sobre el final el público entre ovaciones le pedía más y ante ello interpretó -junto a su banda- temas de sus primeros trabajos, también de Spinetta y Fito Páez e hizo un homenaje a Ástor Piazzolla.



El artista oriundo de Apóstoles recordó que desde el año pasado, cuando la pandemia cambio toda la agenda de las presentaciones presenciales, realizó shows en festivales virtuales en Puerto Iguazú y en Tecnópolis, en Buenos Aires. Así, la presentación del viernes a la noche en el Norguss Jacob “es una de las primeras con público presencial, venía tocando en salas pequeñas en Buenos aires, hoy (por el viernes) no quería dejar de tocar, acá estoy contento”, expresó Spasiuk en conferencia de prensa.



Acerca del repertorio que selecciona para sus shows, detalló que realiza un concierto con texturas: “No soy un artista de éxitos o de canciones puntuales, entonces construyo un concierto con un montón de texturas que tienen que ver con mi música: Polcas de mi tierra (1999) u Otras músicas (2016) por ejemplo, por eso toqué la canción de Spinetta o Libertango (de Piazzolla). Paso por todas esas canciones y todas son parte de un proyecto que he desarrollado en algún momento”.



Durante el show, ejecutó dos temas con su primer acordeón -regalo de su padre- con una sonrisa y recordando que lo había vendido para comprarse otro acordeón. Con el pasar de los años, sus amigos encontraron el instrumento y lo compraron para regalárselo nuevamente. “No lo usé hasta que hice el concierto en el teatro Ópera, cuando se cumplieron 30 años de mi primer disco (2019), a partir de allí lo llevo a algunos conciertos”.



Durante la pandemia, Spasiuk decidió empezar a trabajar en un disco solista, grabando con el piano, acordeón y poesías. Luego invitó a músicos amigos y conocidos para que se sumaran. De esta manera logró tener 16 temas con participación de artistas desde Estados Unidos, México, Brasil, Senegal, Francia, Noruega, también de Misiones y de Buenos Aires. Para fin de año pretende dar a conocer un tema de este proyecto, ya que “tengo muchas ganas de que el público empiece a escuchar”, relató.



En pandemia, al no tener presentaciones presenciales, fue invitado para hacer programas de radio y televisión. “Empecé a hacer un programa radial en Radio Nacional, sobre música y cultura general, una vez a la semana, los días sábados, además estoy coconduciendo un programa en la TV Pública con Hilda Lizarazu, exclusivamente de música. Al no girar, la pandemia me empujó a hacer otras cosas que no estaban en mis planes, me gusta hacer radio, televisión, pero más me gusta girar”, concluyó.



Por otra parte, anoche el show principal de la FNI estaba a cargo del grupo Amar Azul.

