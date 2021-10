El FMI ultima detalles para definir el futuro de Georgieva

domingo 10 de octubre de 2021 | 6:02hs.

El directorio ejecutivo del FMI se pronunciará “muy pronto” sobre la continuidad de su directora gerente, Kristalina Georgieva, al frente del organismo, tras la acusación de manipular datos en un informe en favor de China cuando era directora general del Banco Mundial.



En una reunión llevada a cabo el viernes, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó “progresos significativos” en la comprensión de este asunto, pero “acordó pedir nuevos detalles con el objetivo de llegar a una conclusión” muy pronto, informó el organismo en un comunicado.



Una fuente cercana al caso bajo condición de anonimato agregó que Georgieva recibió el apoyo de Francia y de los países europeos en general.



Pero Estados Unidos, un miembro central del FMI, no ha manifestado su posición y parece reticente a dar su acuerdo.Las reuniones de otoño boreal del FMI y el Banco Mundial comienzan mañana.



La investigación

La investigación de WilmerHale señaló que la directora general del Banco Mundial, en ese entonces Georgieva, implementó una “presión indebida” sobre el personal del Banco para impulsar la clasificación de China en el informe “Doing Business 2018”. Según se comentó, en ese momento el Banco Mundial intentaba obtener de parte de China un aumento de capital.



El resultado de esta investigación llevó a que el Banco Mundial cancelara el Doing Business que se venía publicando desde 2003. Uno de los organismos que salió a cuestionar el rol de Georgieva en este tema fue nada menos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que indico que estaba analizando los que calificó como “hallazgos serios”.



Las críticas sobre el tema llevaron a que la revista The Economist pida directamente la renuncia de Kristalina. Los argumentos que utilizaron son bastante razonables, según adhieren economistas internacionales, “el Fondo cuenta con un influyente departamento de investigación propio. También es el custodio de los estándares de datos para las estadísticas macroeconómicas del mundo”, indicó el artículo.



La titular del FMI Georgieva, en su momento, rechazó la denuncia al señalar que “no estoy de acuerdo esencialmente con los hallazgos e interpretaciones de la Investigación de irregularidades en los datos, en lo que respecta a mi papel en el informe Doing Business del Banco Mundial de 2018”, expresó en un escueto comunicado.