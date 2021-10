La experiencia de volver a disfrutar de la naturaleza

domingo 10 de octubre de 2021 | 6:04hs.

La experiencia de visitar Cataratas sigue siendo única. Así lo reflejan diversos testimonios logrados en el lugar.



“Sinceramente nos vamos impactados con la cantidad de agua que hay en los saltos, vimos las fotos de la sequía durante la cuarentena y el paisaje de hoy es completamente diferente. Cataratas es única. Nos quedará pendiente conocerla con sol para ver los arcoíris”, dijeron los Maidana, familia oriunda de Santa Fe y compuesta por José, Ramona y sus dos hijos, en dialogo con El Territorio.



Por su parte, los amigos Gastón, Nicolás y Rodrigo contaron que los tres tuvieron coronavirus y para ellos este viaje representa el cierre de una etapa.



“Pasamos mal con el Covid-19, Nico estuvo internado, pero por eso estamos acá, festejando el fin de la cuarentena. Nos levantamos y vimos que iba a llover, pero no dudamos porque estamos vivos y vinimos de Buenos Aires para conocer una maravilla natural y a festejar”, señalaron.



Por su parte, Rosana y Martín, quienes arribaron desde La Rioja con sus tres hijos, lamentaron no haber contratado un guía al ingresar.



“Falta mucha información, los guardaparques y los empleados no dan abasto para responder preguntas, vimos que los grupos que están con guías se mueven con mayor fluidez dentro del parque, aunque ahora conocemos el día en que volvamos queremos ir con un guía de turismo”, detalló.

Las Cataratas del Iguazú volvieron a llenarse de asombrados visitantes