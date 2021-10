Las Cataratas del Iguazú volvieron a llenarse de asombrados visitantes

domingo 10 de octubre de 2021 | 6:06hs.

No había sol, pero sí suficiente cantidad de agua para asombrarse, tanto la que caía del cielo como bendición para los visitantes como la que salpicaba desde las cascadas. De nuevo, los turistas llegados de distintos puntos del país quedaron maravillados por el espectáculo que ofrecen las Cataratas del Iguazú.



Se registró una gran afluencia de turistas pese a la lluvia intermitente y por momento muy intensa en Iguazú, como también a lo largo de la provincia.



Los números observados por el momento superan las estadísticas de los fines de semana anteriores por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En 2019, la ocupación hotelera en el destino Iguazú alcanzó el 88% y, en esta oportunidad ya llego al 95%.



Se registraron 3.284 visitantes el viernes y ayer la cira se elevó a 7.676. Para hoy se espera un número similar o mayor.



Desde horas muy tempranas se registraron filas en el acceso a Cataratas, pero esto no provocó molestias a los turistas, quienes a lo largo de la visita debieron hacer filas y esperar para disfrutar de los saltos y tomar fotos en los balcones.



Debido a la gran afluencia de visitantes y al mal tiempo, muchas familias prefirieron recorrer solamente el paseo inferior y el superior, dejando de lado el paseo Garganta del Diablo -donde se encuentra el salto más imponente-, debido a que la demora para tomar el tren llego a ser de casi una hora y media. Eso hizo que no se tuviera lugar, ya que el espacio techado en la estación Cataratas estaba colmado.



Las ventas de tickets

Desde el Parque Nacional Iguazú recordaron que los tickets continúan a la venta únicamente por el sitio web https://ventaweb.apn.gob.ar/reserva/inicio?dp=02.



El área protegida abre sus puertas a las 7 y cierra a las 19 durante el fin de semana largo.



Con respecto a los paseos habilitados, el circuito inferior y Garganta del Diablo están habilitados desde el inicio de la temporada de verano.



En tanto, este mes se sumó de forma parcial el paseo inferior, donde se pueden contemplar los saltos Dos Hermanas y Bosetti.



La visita al Sendero Macuco está suspendida debido a las intensas lluvias.

La esperanza para reactivar la economía

Unos 4,25 millones de argentinos se están movilizando, en concepto de turismo y excursiones, durante este fin de semana extralargo, señaló el ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Se trata, dijeron desde la cartera a cargo de Matías Lammens, “del movimiento turístico para este fin de semana largo de octubre más importante de la última década”, con un movimiento entre 15 y 20% superior a los de 2015 y 2017. "Es una muestra más de que el turismo será protagonista en la reactivación de la economía, que ya comenzó”, expresó Lammens.

