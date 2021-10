Lugares donde revivir el juego del calamar

domingo 10 de octubre de 2021 | 6:00hs.

El juego del calamar, la producción del surcoreano Hwang Dong-hyuk se convirtió en muy poco tiempo en la primera realización asiática en llegar al top one de Netflix, y va camino de superar en visionados a todas las demás producciones en idioma no inglés.



La serie también despertó la curiosidad por saber más sobre Corea del Sur, ya que a lo largo de los nueve capítulos, se pueden observar o escuchar algunos de los lugares más icónicos del país asiático que no hay que quedarse sin visitarlos.



Isla de Jeju

La isla de Jeju no aparece en El juego del calamar, pero en el episodio 6, Sae Byeok y Ji Yeong la nombran en una de sus conversaciones.



La isla de Jeju es una de las provincias ubicadas en el estrecho de Corea y es conocida por sus balnearios y el paisaje volcánico de cráteres y tubos de lava que parecen cuevas. Además, en 2011 fue incluida como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo y, desde ese momento, el planeta puso sus ojos en este paraíso natural, apodado por muchos como el Hawái surcoreano. Jeju fue creada por erupciones volcánicas hace más de 2 millones de años, y está dominada por el Monte Hallasan, un volcán de 1.950 metros de altura, ubicado en su centro y que, si las frecuentes nubes no lo tapan, se puede ver desde prácticamente cualquier punto.



Además, por supuesto, las playas no se quedan atrás. Hamdeok Beach es una zona con tres bonitas costas de arena blanca y aguas azules ideales para darse un baño durante los meses más calurosos.



Por otro lado, la Jungmun Saekdal Beach, en el sur de la isla, es una de las playas más vírgenes, rodeada de bosque y en la que es frecuente ver a gente practicando surf. También la isla cuenta con varias cascadas que pueden visitarse pagando una suma de dinero.



Daejeon

Daejeon es la ciudad donde se filmó El juego del calamar, tiene una faceta metropolitana y central ubicación. La falta de atracciones llamativas es precisamente lo que hace que Daejeon sea especial.



Arbolada de Hanbat: Este lugar es un hermoso espacio verde en la ciudad y es la arbolada artificial más grande de la nación. El nombre de Hanbat proviene del antiguo nombre de Daejeon, que significa “una gran colección de campos”. Aquí se puede encontrar pinos, sauces, robles, rocas, un jardín acuático, una fuente de tierra y un observatorio.



Estación de Daejeon: Esta estación empezó a operar el 1 de enero de 1905 y llegó a ocupar el cuarto lugar de la estación con más número de usuarios después de la de Seúl, Dongadaegu y Busan.



Museo Nacional de Ciencias: Daejeon es conocida como “la ciudad de la ciencia”, por lo que es lógico que no puede faltar una visita al Museo Nacional de Ciencias. El museo está compuesto por cuatro salas de exhibición especiales y se centra en la ciencia detrás de la levitación magnética.



Mercado Daejeon Jungang: Si se desea ver el verdadero carácter de un mercado tradicional, este lugar es perfecto. Se encuentra a cinco minutos a pie de la estación de Daejeon y es el mercado tradicional más grande de la región central.



Parque del cielo de Daedong: Desde este parque, llamado Daedong Sky Park, se puede ver la montaña Gyejoksan al sudeste y la montaña Bomusan al noroeste para obtener una visita panorámica de la ciudad. Aquí se puede ver paisajes en constante cambio de día y de noche, lo que convierte a esta atracción en una joya escondida de la ciudad.



Seúl

A esta ciudad debía viajar el único participante de origen indio de la serie. Seúl es una ciudad rebosante de energía joven. En esta ciudad, hay galerías de arte, cines, bares y boutiques por todas partes. Los seulenses también están en contacto con su pasado y son muchos los ejemplos de la cultura coreana tradicional en los palacios y teatros.



Corea ha sufrido muchos conflictos, y algunas de las cicatrices aún son evidentes en Seúl. Los Cinco Grandes Palacios de la ciudad son testimonio de ello, ya que todos estos complejos fueron destruidos o seriamente dañados. En la actualidad han sido restaurados en su mayoría para devolverles su antigua gloria y resguardan tesoros nacionales, arte y arquitectura tradicional. Para conocer algunos ejemplos particularmente especiales de estos palacios,hay que visitar Gyeongbokgung, Deoksugung y Changgyeonggung.



Los lugareños son sumamente optimistas y amigables. Aunque los habitantes mayores no hablan otros idiomas con mucha fluidez, sí suelen ser bastante amables. Las oportunidades para ir de compras en Seúl son innumerables. Se puede elegir entre las tiendas de diseñador de Myeongdong, tiendas de artesanías tradicionales en Insadong y las tiendas de liquidación del enorme distrito de Dongdaemun Market.



En Hongdae Young Street se encuentra una combinación ecléctica de bares, clubes, música en vivo y cine independiente.



Yeouido

El río Han fluye a través de la ciudad y corre junto a algunas de las mejores atracciones de Seúl.

En uno de los capítulos de El juego del calamar, Sang Woo y Ali, son regresados a Yeouido, el cual es una gran isla ubicada en el río Han, en Seúl.



Si bien es un barrio, es el principal centro de negocios de la ciudad y el distrito de la banca de inversión. Es una zona residencial, con grandes edificios modernos y parques frente al río más imponente de Corea. Y lo más importante, si bien Seúl es una ciudad relativamente moderna, con construcciones que no dejan de sorprender, si se está en Yeouido se va a poder disfrutar del Palacio Gyeongbok, el cual fue construido en 1395 y era residencia de la dinastía Joseon. En la actualidad, casi la mitad de él fue restaurado y devuelto a su antiguo esplendor y es hoy un excelente ejemplo de la cultura coreana tradicional.



Es verdad que el complejo pasó por momentos difíciles. Fue destruido por primera vez durante la invasión japonesa a fines del siglo XVI, y después fue nuevamente demolido por el Imperio Japonés en el siglo XX. Aún se trabaja en restaurar los alrededor de 300 edificios que componían el palacio original.



La puerta de acceso principal es Gwanghwamun, ubicado en la parte sur, y es allí donde los visitantes pueden ver la ceremonia de cambio de guardia, la cual tiene lugar cada hora durante el día.



Otros atractivos principales del complejo palaciego incluyen al salón Gangnyeongjeon (donde solían vivir los reyes), el de banquetes real y el bello Hyangwonjeong, una de las únicas estructuras sobrevivientes del siglo XIX.



Torre Namsan

La Torre Namsan es una construcción de comunicaciones ubicada en Namsan.

En el segundo episodio, cuando Ki Hoon y Sae Byeok son devueltos a sus hogares, tras darse de baja de la competencia, se puede observar una torre iluminada en el fondo de la escena.



Llamada la N Seoul Tower, pero también conocida como Torre Namsan o Torre de Seúl es una construcción de comunicaciones que está ubicada en el parque de Namsan, en el centro de Seúl. Creada en 1969 y abierta al público en 1980, la torre se convirtió en un símbolo de la capital surcoreana.



Con una altura de 236,7 metros, es una atracción para los turistas que se toman el Teleférico de Namsan hasta la cima de la montaña, y continúan su camino a pie para disfrutar de las mejores vistas de la ciudad, gastronomía y tiendas de regalos.



Además, cuenta con cuatro plataformas de observación. En la más alta, se encuentra el restaurante giratorio, que se mueve a una revolución cada 48 minutos. Desde allí, y pagando alrededor de 1400 pesos argentinos, podés disfrutar de una rica comida y apreciar la mayor parte de Seúl.