Qué ver, leer y escuchar

domingo 10 de octubre de 2021 | 6:00hs.

La mina

Cine.ar Play



En un pequeño pueblo de extrema aridez, cuyo único recurso fue saqueado hasta su última pepita por sus propietarios, un puñado de vecinos sobreviven a duras penas. Con Víctor Laplace, Eleonora Wexler y Norman Briski.



Todo va a estar bien

Reticular Films



Una pareja se va a pasar unos días en una isla de Tigre. La relación atraviesa un momento extraño. El encuentro con un isleño pone algunas conversaciones sobre la mesa. Con Jazmín Ruffo, Wem Marcos Wertheimer y Dama David.



Dónde estás, mundo bello

Sally Rooney



La nueva novela de la escritora irlandesa Sally Rooney narra la historia de dos amigas artistas que buscan el amor en un mundo incierto.

Un amor que finaliza y un viaje por hacer, pueden alumbrar un nuevo comienzo.



Charly presidente

Juan Bautista Duizeide



Hubo presidentes abogados, estancieros, ingenieros, generales, genocidas. Nunca un músico. No es otra excepcionalidad nacional, es tendencia mundial, así Juan Bautista Duizeide se pregunta: ¿Estaremos todavía a tiempo de meterle otro ritmo a la res pública?



Yo me vi

Ricardo Arjona



Ricardo Arjona presenta un adelanto de su álbum ‘Negro’. El corte se llama ‘Yo me vi’, y va acompañado de un videoclip. El artista guatemalteco contó que irá revelando de a una por semana las canciones que componen su nuevo proyecto.



Ribeteadita

Luana Figueredo



Luana Figueredo estrenó canción y video. ‘Ribeteadita’, es el nuevo tema en clave urbana con aires de pop de la joven artista argentina. El video transcurre en una fiesta, donde el baile es el máximo protagonista.