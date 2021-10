Encapuchados asaltaron a un comerciante y su familia a punta de pistola, escaparon con más de $100 mil

sábado 09 de octubre de 2021 | 20:16hs.

Un comerciante y ex candidato a concejal de la localidad de Dos de Mayo vivió el peor momento de su vida en manos de tres delincuentes encapuchados que a punta de pistola lo redujeron junto a su esposa y una hija adolescente, y después de amenazarlos de muerte escaparon con más de $100 mil en efectivo.

Sucedió anoche y ni bien los asaltantes escaparon de la escena hacia la zona de Paraje Cascuda, los damnificados alertaron a la Policía de Misiones que hasta anoche seguía buscando a los sospechosos, aunque sin éxito por el momento.

Según los datos brindados a El Territorio por la fuerza de seguridad provincial, el atraco ocurrió minutos después de las 19 en un minimercado del barrio Tealera que es propiedad de Omar Aníbal Hirch (47). Una clienta que casualmente estaba en el comercio terminó siendo testigo de todo y brindó datos clave a los investigadores.

Los maleantes llegaron en un Volkswagen Gol que se presume era manejado por un cuarto sospechoso y de acuerdo a las manifestaciones de las víctimas, tenían entre 20 y 22 años, vestían ropa oscura, guantes y rostros cubiertos. Dos eran rubios, uno de ellos retacón y todos con acento lugareño.

"Pensé que me iba a matar"

"Había una chica que estaba comprando, mi esposo la estaba atendiendo mientras yo estaba entre las góndolas. En eso entró una persona toda vestida de negro, con capucha, fue hacia mi marido y le puso la pistola en la nuca. Cuando avanzo, a mi encuentro vino otra persona que me dijo 'tirate al piso porque esto es un asalto', me enganché con la góndola y volvió a decir 'tirate porque te disparo', le hice caso, me quedé unos segundos hasta que estiró de mi blusa y me dijo 'levantate'. Pensé que me iba a matar", detalló Lucía Da Silveira, esposa de Hirch y quien fue apuntada en todo momento al igual que su esposo y su hija de 17 años.

En la continuidad de la secuencia, la víctima relató que "me llevó hasta el living porque pegado al negocio está nuestra casa. Me sentó donde estaba mi hija mirando la tele y otra persona le apuntó también a mi hija mientras el tercero lo tenía a mi marido. La clienta se quedó parada en el mostrador y dice que logró ver que uno cerró el portón de hierro del negocio, la llevó hacia donde estábamos nosotros apuntándonos en todo momento".

"En ese momento no se si uno o dos revisaron la casa, querían plata. La única plata que teníamos era lo que estaba en la caja, no tenemos un supermercado, es un minimercado de barrio solamente. Eso duró segundos pero fue eterno", lamentó la mujer recordando que "a mi marido le hicieron recorrer la casa y solamente decía 'por favor no le hagan nada a mi familia'. Juntaron el efectivo que había, le trajeron hasta la puerta principal, lo pusieron de espaldas y uno dijo 'ni se te ocurra mirar para afuera, yo te voy a estar mirando' mientras lo apuntaba. El auto estaba frente al negocio, salieron todos, subieron al auto y se fueron. En ese momento salimos a los gritos pidiendo auxilio, nos temblaban las piernas".

La investigación

En forma conjunta el Comando Radioeléctrico del barrio Tealera, la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional VIII y Seguridad Vial montaron un operativo cerrojo para detener a los autores, que con el correr de las horas se supo podrían haber sido cinco, en razón de que en inmediaciones de la escena fue visto un sujeto que podría haber actuado como campana.

"La policía vino rápido", reconoció la víctima y aseguró que "es la primera vez que pasamos algo así. Estamos sin dormir. Nos dejó shockeados, muy mal".

Si bien cuentan con rejas tanto en la casa como en el negocio, Da Silveira adelantó que van a reforzar las medidas de seguridad. "Nos vemos obligados a instalar cámaras y más seguridad. Imaginate que nos atacaron pasadas las 19, una hora en la que mucha gente transita por la calle".