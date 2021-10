Ordenaron detener al ex técnico de la selección femenina de Venezuela acusado de abuso sexual

sábado 09 de octubre de 2021 | 6:01hs.

La justicia de Venezuela ordenó ayer la detención del ex entrenador nacional Kenneth Zseremeta, denunciado por integrantes de la selección femenina de fútbol nacional de cometer abusos sexuales.



Así lo confirmó a través de su cuenta de Twitter el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, quien además confirmó que también se ordenó la detención de otro implicado en el mismo caso, William Pino Lozada, ex preparador físico de la selección. Horas antes, en un comunicado, el ex seleccionador negó las acusaciones: “Me acojo constitucionalmente a la presunción de mi inocencia, hasta que se pruebe lo contrario”.



El técnico subrayó que dirigió a más de 600 jugadoras durante su paso por distintas categorías de la selección femenina de Venezuela (2008-2017) y que cuando dejó el país sudamericano lo hizo sin “antecedentes penales”.