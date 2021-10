Allanaron inmuebles de Eike, que fue trasladado a Resistencia

sábado 09 de octubre de 2021 | 6:06hs.

A una semana de la detención de Eike Conrad Dubal (24), y mientras avanza el proceso de su extradición, en la jornada de ayer la Justicia Federal ordenó allanamientos en su local de hamburguesas y su domicilio, ambos ubicados en Posadas. Los operativos los hicieron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en horas de la tarde.



En ambos lugares los uniformados incautaron documentaciones de interés para la causa, que serán analizadas por los investigadores, al igual que lo incautado el viernes 1 de este mes, cuando detuvieron al brasileño en el aeropuerto de Posadas. De ese procedimiento se destacan dos teléfonos celulares que fueron mandados a peritar.



La hamburguesería queda sobre la calle Félix de Azara, entre Córdoba y La Rioja. Fue abierta en marzo luego de que las gestiones con la Afip fueran exitosas. El menú, acorde a la excentricidad de su propietario, ofrece hamburguesas bañadas con oro en polvo de 24 kilates. El departamento, en tanto, queda sobre la calle Neuquén.



Como informó este medio, Eike no tiene procesos abiertos en Argentina y fue detenido para dar cumplimiento a un pedido de captura internacional solicitado por Brasil, ya que el joven nunca volvió de una salida transitoria por una condena a 6 años de prisión por vender cocaína a un menor.



Sin embargo, investigadores antinarcóticos de Afip Aduana, PSA y Grupo Operativo Conjunto Nordeste Argentino (GOC-NEA) venían siguiendo sus pasos desde hace bastante tiempo y estos procedimientos son la muestra de que la Justicia avanza con las sospechas de que aquí también haya cometido delitos ligados al narcotráfico. Por lo pronto, una hipótesis es que el negocio se montó con dinero proveniente de esas actividades ilícitas.



De todas formas, por ahora son sospechas e hipótesis, fundadas -entre otros elementos -en la cantidad de imágenes y videos que el propio Eike subía a las redes sociales. Allí hay material muy explícito de avionetas cargadas con estupefacientes o fotos con dos pilotos relacionados al PCC que huyeron el año pasado luego de que el avión monomotor en el que transportaban 400 kilos de cocaína aterrizara forzosamente por problemas mecánicos.



Si los investigadores judiciales, presididos por la jueza Verónica Skanata, encuentran elementos de peso, Eike será citado a indagatoria.



Extradición

Paralelamente a esto el último lunes se inició el proceso de extradición. Como informó este medio, en sede judicial se le notificaron los motivos de su detención y la solicitud de Brasil y él rechazó ser extraditado. Ahora, la Justicia Federal, mediante el Ministerio Público Fiscal, debe solicitar a Brasil toda la documentación pertinente que justifique su requisitoria, analizar que esté todo en orden y, de ser necesario, pedir documentación adicional.



Este trámite se hace vía Cancillería y, si bien en 2019 Argentina y Brasil firmaron un nuevo tratado para acelerar los procedimientos, puede tener la demora propia de todo proceso burocrático.



Posible destino en Marcos Paz

Respecto del detenido, este medio pudo saber que el jueves por la noche se dispuso su traslado la cárcel federal de Resistencia, Chaco, y que posiblemente su destino final sea el presidio de Marcos Paz, también del Servicio Penitenciario Federal. Allí se encuentran los narcos más importantes de la Argentina, entre ellos el misionero Néstor Fabián Rojas, señalado por crear el Primer Comando de Frontera y por querer atentar contra la vida de dos jueces.



La presencia de Eike en la provincia significó una incomodidad, debido a que PSA no tenía lugar para alojarlo en Posadas y -dijeron desde la fuerza- nadie más quiso hacerse cargo de su custodia. Por esa razón, fue trasladado a Puerto Iguazú, donde estuvo hasta el jueves.



Fuentes ligadas al caso expresaron que el joven aseguró que sería rescatado por un grupo comando, aunque personas que estuvieron a cargo de su custodia no lo confirmaron. Más allá de eso, la seguridad en su lugar de reclusión se vio reforzada y todos coincidieron que el perfil del detenido ameritaba un lugar de reclusión con mayores garantías, no una celda en el aeropuerto.