Buscan a dos hermanos por el millonario hurto a un jubilado

sábado 09 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I buscaban intensamente ayer a dos hermanos que están sospechados de tener participación en el hurto de cerca de 7 millones de pesos en efectivo que el jueves por la tarde denunció un ex empleado bancario de 73 años domiciliado en la capital provincial.



Por este hecho hay un joven de 18 años que se encuentra en carácter de demorado y que por estas horas se investiga si también tuvo algún tipo de implicancia en el robo y que fue sorprendido por efectivos de la Policía de Misiones en el momento en que realizaba una mudanza para los dos principales sospechosos que tiene el caso.



De acuerdo a los datos proporcionados por fuentes policiales que intervienen en la pesquisa a este matutino, el ilícito fue advertido en horas de la siesta del último jueves por un vecino de la calle Córdoba al 2400, a metros de la avenida Corrientes.



Según los detalles de la denuncia realizada por el jubilado en la comisaría Primera se sabe que en un momento determinado de la siesta, al revisar un sector de su garaje en donde guardaba los ahorros de toda su vida, constató el faltante de 37.000 dólares.



Dicha cantidad de dinero estaba dentro de una caja y discriminados en billetes de distinta denominación, como así también unos 500 euros.



También se añadió que más allá de esto, no se advirtió el faltante de otro objeto de valor del lugar.



Inmediatamente, y siempre desde el aporte dado por las fuentes consultadas, el damnificado no dudó en apuntar la responsabilidad del hecho a un joven que días atrás estuvo trabajando en su domicilio realizando distintas labores de albañilería. Y en este sentido identificó a Agustín O., trabajador de la construcción a quien incluso le consiguió un departamento en alquiler ubicado sobre la calle 117, a pocos metros de la avenida López y Planes.



A partir de los datos suministrados por el jubilado, una comisión policial rápidamente se trasladó hasta el mencionado inmueble y llamativamente se toparon con un camión y un muchacho coordinando una mudanza.



De acuerdo a los uniformados intervinientes, dentro del camión se estaban cargando distintos muebles, camas, sillas, electrodomésticos, entre otros elementos de valor que salían justamente de la casa del sospechoso.



Al ver la presencia de los uniformados, quien dirigía el traslado de los elementos salió repentinamente corriendo del lugar, aunque por fortuna fue alcanzado y demorado instantes más tardes.



Ya esposado, el joven manifestó no ser la persona a quien buscaba la Policía y que simplemente se asustó al ver el operativo. También añadió que por pedido del albañil y su hermana, había comenzado a retirar las pertenencias de ambos del departamento.



Aunque manifestó desconocer el paradero de los sospechosos.



Como consecuencia de esto, el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres en turno de la capital provincial, ordenó la demora preventiva del joven, quien fue alojado en una dependencia policial a la espera de que se defina su situación procesal.



En tanto que los uniformados intervinientes realizaron una requisa a la vivienda, aunque no lograron recuperar el dinero robado al ex empleado bancario.



Por otra parte, los investigadores policiales lograron establecer que el albañil tendría otro domicilio en el barrio San Isidro de Posadas. Aunque hasta el cierre de esta edición no habían trascendido novedades positivas en torno al paradero del joven y de su familiar.

En cifras

U$S 37.000 Fue la cantidad de dólares que el damnificado denunció que tenía dentro de una caja como ahorros de toda su vida. Además guardaba 500 euros.