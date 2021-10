Fijaron audiencia para analizar el pedido de jury contra el juez Casco

sábado 09 de octubre de 2021 | 6:03hs.

Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Misiones se reunirán este miércoles para analizar los detalles de la denuncia por abuso de poder y maltrato que radicaron cinco efectivos de la seccional Segunda de la Unidad Regional VIII de San Vicente contra el juez de Instrucción de esa localidad, Gerardo Casco.



El pedido de jury planteado por parte de los uniformados fue presentado en el Palacio de Justicia de la capital provincial el pasado miércoles 29 de septiembre luego de que el magistrado ordenara la demora preventiva de los cinco efectivos denunciantes, quienes seis días antes realizaron el control de la carga y de las documentaciones de un camión que transportaba soja sobre la ruta provincial 13, en San Vicente.



Fuentes consultadas por este matutino detallaron que la reunión entre los miembros del jurado comenzará a las 10 y allí se dará lectura de los fundamentos expuestos por los policías denunciantes, como así también los detalles de la ampliación de denuncia que los propios uniformados realizaron posteriormente sobre lo acontecido en el polémico control.



En relación a esto último, trascendió que los policías presentaron un documento compuesto por 28 fojas en donde se dejó constancia que los cinco efectivos, en todo momento, se abocaron a solicitar los papeles del transporte en cuestión.



Y aclararon que en todo momento existió un trato respetuoso entre el personal actuante y el conductor del camión, quien debió esperar aproximadamente unos 30 minutos para poder seguir su camino, luego de tener el visto bueno por parte de las autoridades de Rentas.



Entre el material presentado por los policías se adjuntan distintas documentaciones, entre soportes fílmicos, audios y chats de WhatsApp que - según los uniformados- son de suma importancia para el aval de la presentación.



Según mencionaron las fuentes, en la denuncia se hace referencia al “incorrecto y abusivo uso de sus atribuciones y poder (en relación al juez Casco), como así su maltrato permanente”.



También apuntaron “el abuso de autoridad y configurativos de violencia y/o maltrato en sus distintas formas y de los que resultaron víctimas directas auxiliares de la administración de justicia”.



Operativo y polémica

El operativo que originó la polémica sucedió el pasado jueves 23 de septiembre en San Vicente.



Cerca de las 21, efectivos de la Comisaría Segunda realizaban un control de tránsito rutinario sobre la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro 48, y al lugar arribó un camión modelo Scania 340G transportando una carga de soja.



Cuatro uniformados que estaban apostados sobre la ruta procedieron a realizar un control del rodado y de la documentación de la carga, para lo cual se articularon los mecanismos de comunicación con el policía fiscal de Agencia Tributaria Misiones (ATM).



Mientras se aguardaba la respuesta de parte de ATM, la marcha del camión conducido por un joven de 25 años fue interrumpida, pero en esa instancia arribaron al lugar dos hombres que se presentaron como dueños de la carga, quienes aparentemente cuestionaron el procedimiento y se comunicaron telefónicamente con el magistrado Casco.



Al cabo de unos minutos, la respuesta de ATM llegó y el resultado fue que las documentaciones de la carga estaban en regla, por lo que el camión volvió a ser liberado para que continúe viaje hacia la localidad de El Soberbio.



Lejos de quedar ahí el tema, un rato más tarde llegó al lugar el propio Casco, quien anteriormente y por vía telefónica habría consultado con las autoridades de la Unidad Regional VIII si existían directivas para realizar el control sobre la ruta provincial 13.



Según fuentes consultadas por este medio, en esa misma comunicación telefónica el magistrado ordenó la presencia en el lugar de una autoridad policial y del personal de la Brigada de Investigaciones.



Por ello, al puesto acudió entonces el subjefe de UR, el comisario inspector Bruno Duarte, a quien se le dio directivas de levantar completamente el control.



A su vez, el magistrado también dispuso que los cuatro uniformados que estaban en la calle, sumado a la oficial auxiliar y jefa de la comisaría interviniente sean demorados en una seccional.



En ese acto también se les secuestró sus armas reglamentarias.En esa instancia, el subjefe de la UR no acató la orden al no comprender la finalidad de la medida y el juez habría deslizado la posibilidad de pedir la intervención de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en el hecho.



Por consiguiente, los efectivos implicados en el procedimiento fueron trasladados hasta la Comisaría Primera, mientras que el dueño de la carga y el chofer fueron hasta la sede de la Unidad Regional bajo la recomendación de radicar una denuncia.



Sin embargo, en la presentación o exposición, el conductor del camión no refirió haber sufrido ninguna irregularidad e incluso manifestó que fue bien atendido por los uniformados.



Las actuaciones fueron enviadas al magistrado, quien al constatar que no existía comisión de delito alguno ordenó que las medidas quedarán sin efecto y se levantara “la retención” de los uniformados.