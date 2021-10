Aseguran que el coronavirus se volverá endémico

sábado 09 de octubre de 2021 | 6:04hs.

Daniela Hozbor, doctora en Bioquímica e investigadora del Conicet, aseguró ayer que la pandemia de coronavirus “pasará a ser una situación endémica el año próximo” y sostuvo que se puede pensar en una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus para el otoño “con prioridad en grupos inmunocomprometidos y adultos mayores”.



Endémico significa que una enfermedad siempre se presenta en una población dentro de un área geográfica.



“Uno piensa que va a ser así para el año próximo; no sabemos cuánto es la duración de la inmunidad pero, con la evolución del virus, es esperable que se necesite un refuerzo (de la vacuna) y, tal como marcó el ministro de Salud porteño Fernán Quirós, para pasar a otra etapa de la pandemia, en donde los casos estén controlados y estemos en unas situación endémica”, apuntó Hozbor en diálogo con Radio del Plata.



La doctora en Bioquímica remarcó que, “para esa tercera dosis, quizás se nos marque la necesidad de contemplar primero a determinados grupos poblacionales, quienes son inmuno comprometidos, para quienes una tercera dosis sea necesaria antes. Otro grupo a prestar atención son las personas más añosas, cuyo sistema inmunológico está en senescencia y necesitan un refuerzo para mantener la inmunidad”.



Tras resaltar que se desconoce si vendrá una nueva ola del virus, subrayó que “la situación de la Argentina es prometedora con más de 18 semanas con descenso de casos muy marcado, lo que dio la posibilidad de aumentar la población con vacunas”.



“Con más del 51% (de la población) con el esquema completo, al menos el 66% con la primera dosis y la campaña que no afloja y va avanzando en la población más pequeña, por lo menos se avizora que no va a ser tan fuerte si viene otra ola”, apuntó.



El jueves, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, indicó que “lo más probable a futuro es que, cuando logremos un grado de vacunación significativa, este virus entre en un formato endémico, es decir que ya no haga picos sino que circule por la comunidad pero con una significancia clínica de bajo impacto”.