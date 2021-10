Iván de Pineda contó que tiene planes de boda con Luz Barrantes

sábado 09 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Iván de Pineda (44) cultiva un bajísimo perfil fuera de su trabajo como conductor y modelo, por ello su carrera se mantuvo siempre lejos de los escándalos y trasciende poco y nada de su vida privada.



Hace 22 años que está en pareja con Luz Barrantes, con quien convive desde 2018, y aunque no está acostumbrado a expresarse sobre su relación, en las últimas horas se animó a contar en televisión por qué ambos tomaron la decisión de no casarse todavía.



Fue mientras estaba al aire en Pasapalabra, el programa de entretenimientos que conduce por la pantalla de Telefe. Allí, hubo un divertido ida y vuelta con los invitados famosos mientras intentaban adivinar cuál había sido el Récord Guinness de la mayor cantidad de bodas. En ese contexto Costa apeló a su característico sentido del humor para preguntarle cuándo se casará, y remarcó que “todo el mundo” espera que lo haga. De esa manera, el animador se sumó al debate que surgió allí y en en el que el resto de los famosos le sugirieron que hiciera una lista para anotar las supuestas exigencias que pedirían los posibles invitados a la boda.



Hasta que Iván interrumpió y reveló la decisión que tomó con su pareja. “Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años para celebrar lo que pasó y no lo que está por venir”, indicó sorprendiendo a los presentes que celebraron su pensamiento y se fundieron en un aplauso luego de lanzar distintos suspiros.



Muchos invitados

No es la primera vez que el conductor habla en televisión sobre el gran paso que le gustaría dar con su pareja. Y deslizó que se imagina una gran fiesta con muchísimos invitados. Y recientemente, durante una entrevista con Florencia Peña en el ciclo matutino de Telefe, Iván le dijo a la conductora de Flor de Equipo, que su fiesta sería numerosa porque “invitaría a todos los que me invitaron a su casamiento y también tengo muchos amigos”, explicó y dijo lo mismo que había asegurado en Pasapalabra: “Estamos pensando en festejar por los años que pasaron y no por los que se vienen, que nunca sabés”.



Iván de Pineda y Sol Barrantes se pusieron de novios cuando tenían 23 años. Por ese entonces, el hoy conductor consagrado recorría el mundo desfilando en las pasarelas más importantes y representando a las marcas más exclusivas. Casi 20 años después, en 2018, decidieron apostar a la convivencia.



“El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Yo me tomo las cosas con responsabilidad. Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden, pero bueno... Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales”, explicó sobre su vínculo.



“No me casé todavía. Hace casi 22 años que estoy en pareja, el 50 por ciento de mi vida. Después de una vida tan ecléctica, con tantos viajes, es muy importante tener cotidianidad y sobre todo encontrar a una persona que me haya acompañado de una tan buena e increíble manera durante tantos años. Había veces que durante 40 días, así que la pandemia nos permitió estar juntos todo el tiempo que no pudimos antes”, expresó.