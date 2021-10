Misiones entre el lote de provincias que espera recibir más visitantes

sábado 09 de octubre de 2021 | 4:30hs.

Misiones se encuentra entre las provincias que mayor cantidad de turistas estima recibir en este feriado extralargo. El lote es encabezado por Buenos Aires seguida por Córdoba, Salta, Mendoza, Chubut, Río Negro y Jujuy.

Con respecto a la llegada de turistas, ayer la Ciudad de las catataras recibió 9 vuelos completos con cerca de 1.800 turistas y está previsto que hoy aterricen en el aeropuerto Mayor Eduardo Krause 10 vuelos comerciales.

En tanto en la terminal de ómnibus de Iguazú en la víspera no se registró un alza en el transporte de pasajeros.

Desde la administración informaron que desconocían la cantidad de personas que arribaron, no obstante, aclararon que se esperan que entre hoy y mañana se registre un mayor movimiento con la llegada de turistas misioneros.

A su vez, ayer no registró una gran afluencia de turistas que pasaron por el puente Tancredo Neves. No obstante se espera que hoy el número se incremente, teniendo en cuenta que comienza el fin de semana largo en el vecino país. No obstante, se han realizado gestiones para beneficiar y facilitar el ingreso de turistas a Iguazú por el paso de frontera.

En todo el país

Un relevamiento del Ministerio de Turismo nacional difundido ayer reportó que los destinos turísticos más importantes del país alcanzaron, una reserva del 80% o superior, para ocupar sus plazas hoteleras para este fin de semana largo.

Ese porcentaje, como lo viene publicando El Territorio es superior en Iguazú al elevarse a casi la capacidad completa de alojamiento. En la víspera se detalló que en Puerto Iguazú la ocupación hotelera llegó al 95,7% según los datos relevados por el Iguazú Ente Turismo Municipal (Iturem) y, al mismo tiempo, en las Cataratas se espera la llegada de unos 20.000 visitantes para este fin de semana largo.

En cuanto al El Soberbio sí esas estimaciones son similares, respecto a lo registrado a nivel nacional de alrededor de un 80 por ciento. Para la localidad que ofrece como principal atractivo los saltos del Moconá, con ello repetiría la experiencia de crecimiento turístico que vienen observando en medio de la pandemia y ante un turismo local, que aprovechó a conocer la provincia.

Ayer, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, destacó que “el movimiento turístico es superior a la prepandemia en los principales destinos de todo el país”. De esta manera destacó la importancia para el sector de este fin de semana largo por el puente turístico desde el viernes hasta el lunes, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, informaron fuentes oficiales.

“Estamos viviendo un gran fin de semana largo, con un movimiento turístico superior a la prepandemia en los principales destinos de todo el país, lo que demuestra que la economía comienza a recuperarse”, afirmó Lammens en diálogo con Télam.

El ministro indicó que “los datos alentadores de este fin de semana, el retorno del turismo receptivo y el impulso del programa Previaje, mediante el cual más de un millón de turistas ya compraron anticipadamente sus vacaciones, nos permiten ilusionarnos con una temporada de verano histórica”.

De esta manera se destacaron los principales destinos que eligieron los turistas en el fin de semana extralargo. z

Gestiones en la provincia

El ministro de Turismo, José María Arrúa, mantuvo reuniones con representantes de Migraciones tanto en la aduana argentina como en la brasileña. “Buscamos agilizar el ingreso de turistas que llegan desde Foz de Iguazú”, detalló en su cuenta de Twitter. A su vez, sumó otra propuesta para facilitar los trámites que se exigen en la frontera. De esta manera, a partir de ayer, el puesto sanitario cuenta con Wifi libre para que quienes crucen puedan realizar las gestiones correspondientes de una manera más ágil.

“Además, se trabaja en que los turistas que compran paquetes para visitar tanto Argentina como Brasil, puedan realizar actividades en el vecino país en un tiempo menor a 24 horas, sin tener que presentar los mismos documentos que presentan quienes permanecen mayor tiempo”, sostuvo el ministro de Turismo, que además tomó contacto con los turistas que iban llegando a la zona aduanera donde se concretaban los diversos trámites.

El Parque Nacional Iguazú registró algunos inconvenientes

El Parque Nacional Iguazú recibió una gran cantidad de turistas y se registraron ayer algunos inconvenientes debido a la falta de control de carga en los paseos.

Algunos turistas se quejaron de la aglomeración de personas teniendo en cuenta que permanecen vigentes las normas sanitarias de uso obligatorio de barbijo y distanciamiento social. Para hoy, se espera que ingresen al menos 8.000 turistas.

Sin guía obligatorio

Hasta el 30 de septiembre era obligatorio contratar a un guía de turismo quienes eran esenciales para controlar el flujo de turistas y evitar así la aglomeración de personas en los miradores y en el balcón de garganta del diablo.

Pero, al retirarse la obligatoriedad, fue muy difícil para los guardaparques contener y ordenar a las personas que recorrieron los senderos por su cuenta y a su tiempo.

“Nosotros continuamos trabajando en el parque, al no ser obligatoria la contratación del guía, ofrecemos nuestro servicio al ingreso que no solo es caminar con los turistas, sino contarles con detalle la historia de la maravilla, detalles de los animales que se avistan en el recorrido. Contratar un guía hace mucho más interesante la visita” explicó Ángel Palma presidente de la Asociación de Guías.

Horarios para tener en cuenta

Es importante que el turista tenga en cuenta que el parque nacional abrirá sus puertas a las 7 de la mañana hasta las 19 .

Cabe aclarar que el horario último de ingreso a Cataratas será a las 13 horas, para que el visitante tenga tiempo suficiente para recorrer todos los circuitos y pasarelas disponibles en el Parque.

Con respecto a los paseos habilitados, el circuito inferior y Garganta del diablo están habilitados desde el inicio de la temporada de verano.

Desde el primero de octubre se sumó de forma parcial el paseo inferior donde se pueden contemplar, saltos dos Hermanas y el impactante salto Bosetti.