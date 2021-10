Fue postergado el segundo encuentro de autos refrigerados por aire en Puerto Rico

viernes 08 de octubre de 2021 | 14:44hs.

Desde la organización, emitieron un comunicado en el que, por cuestiones meteorológicas, el segundo encuentro de autos refrigerados por aire prevista para este fin de semana se posterga hasta nuevo aviso.

El primer encuentro se había realizado los días 25 y 26 de mayo de 2019 en el centro polideportivo municipal (CeDeMu) con participantes de toda la Argentina, Paraguay y Brasil; y para este año estaba previsto los días 9 y 10 de octubre en el paseo Misolar, pero las previsiones meteorológicas para este fin de semana largo definieron la decisión de postergarlo.

"Los organizadores y la gente que presta colaboración para el encuentro del fin de semana, evaluamos las circunstancias climatológicas y llegamos al común acuerdo de suspender el evento. Por el momento no tenemos una fecha definida, y teniendo en cuenta que las proyecciones del clima para el fin de semana que viene no son alentadoras, sumado a que es el día de la madre, no sería conveniente. De parte de la organización, pedimos que sepan disculparnos, el evento se suspende hasta definir nueva fecha", expone el comunicado oficial de la organización.