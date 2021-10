Treise: “Todos los juegos fuimos competitivos, miramos el vaso medio lleno"

viernes 08 de octubre de 2021 | 8:57hs.

El misionero, Jonatan Treise, capitán del Oberá Tenis Club (OTC) analizó la primera etapa del Súper 20 del equipo dirigido por Fabio Demti que tiene un récord de 1-4. El base destacó que el equipo siempre fue competitivo y destacó “salvo los juveniles, ninguno de los otros integrantes compartió plantel en alguna temporada, eso no debemos dejarlo pasar por alto”.

Joni, uno de los referentes del equipo misionero, reflexionó sobre el rendimiento del Celeste en los primeros cinco juegos de Súper 20, “antes que nada, muy feliz de poder volver a jugar, fue mucha alegría volver a cruzarnos con los compañeros, viajar y preparar cada partido”.

En cuanto a los resultados (1-4), OTC inició con un 0-4 (vs Riachuelo 87-79 – vs Instituto 96-81 – vs Atenas 70-63 – vs Olímpico 80-77) que sin dudas, no era lo que se imaginaron “si bien los primeros cuatro resultados no eran lo que esperábamos, sabíamos que para poder conseguir ganar teníamos que hacer por un tiempo más prolongado mejor las cosas, afinar los detalles que terminaban inclinando la balanza para el otro lado”, y agregó “contra Quimsa (73-61), logramos imponer nuestro ritmo y alcanzamos el triunfo que nos dio algo de alivio y energías para preparar esta segunda etapa; preparar el equipo y mejorar nuestras fortalezas sin perder de vista que somos un equipo totalmente nuevo, que salvo los juveniles, ninguno de los otros integrantes

compartió plantel en alguna temporada. Además, tenemos un entrenador con una dinámica y estilo propio”.

Además destacó que el equipo siempre fue competitivo hasta el final, “no hemos sido dominado en su totalidad, de eso tomamos nota y miramos el vaso medio lleno, sin dejar de lado que los resultados no fueron lo que imaginamos”

Asimismo, analizó su desempeño “en lo personal, me siento muy bien, muy contento con los compañeros y cuerpo técnico. Estamos muy a gusto todos, tenemos un club que se encarga de que no nos falte nada, tenemos que únicamente pensar en la parte deportiva y eso es un plus importante que nos mantiene enfocados en entrenar y solamente pensar en básquet”.

OTC viajará a Corrientes, donde disputará la segunda etapa del Súper 20, tendrá cuatro juegos, iniciando el domingo desde las 21hs vs San Martín de Corrientes; luego enfrentará a Regatas, Comunicaciones y La Unión de Formosa.