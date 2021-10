Qué ver, leer y escuchar

viernes 08 de octubre de 2021 | 6:00hs.

G. I. Joe Snake Eyes

Paramount +

El icónico personaje de G.I. Joe aprende los caminos del guerrero ninja, mientras se revelan secretos de su pasado. Un filme dirigido por Robert Schwentke que fue estrenado en julio de este año y ya está disponible en la plataforma on demand.

7 pecados... La maldición de la luz

Netflix

La trama sigue a los guerreros más poderosos de Britannia: los “Siete Pecados Capitales”, quienes una década atrás se separaron tras ser acusados de intentar derrocar al rey. Una película que resume la historia de uno de los animé más vistos.

El arte de engañar al karma

Elísabet Benavent

Una novela en la que la autora despliega su virtuosismo narrativo, la magia para crear historias, con un estilo lleno de risas y lágrimas. Una apuesta llena de belleza y arte en la que las mujeres dejan de ser musas para ser creadoras y volar alto.

Ecos del fuego

Laura Miranda

Ecos del fuego narra la vida de una mujer diferente, signada por lo inesperado, que resiste su destino sin resignarse. Descubrir las señales puede significar cambiar su vida para siempre. A veces, los sentimientos desordenados son la clave.

Aparecida

Pilar Oddone

Lo nuevo de Pilar estará disponible a partir del 29 de octubre en todas las plataformas. La canción fue fue coproducido por Raúl Pandolfi y Pampi Torre, grabado en Barrock Estudios y masterizado por Mario Breuer, todos desde Agua de Oro, Córdoba.

The Tipping Point

Tears For Fears

La banda que marcó el concepto sonoro de los 80 anunció la salida de un nuevo disco después de 17 años de silencio. The Tipping Point es el primer adelanto del dúo, compuesto por Roland Orzabal y Curt Smith.