Aprueban aumento en el boleto de transporte urbano en Eldorado

jueves 07 de octubre de 2021 | 12:40hs.

El Concejo Deliberante de Eldorado fijó los nuevos valores del pasaje en colectivo que regirá a partir del 18 de octubre. Los nuevos valores son $40 a quienes abonen con tarjeta SUBE y $50 para quienes paguen en efectivo.

Luego de varios meses de tratamiento el Concejo Deliberante de la ciudad autorizó nuevos valores del transporte urbano de pasajeros.

La medida había sido solicitada por la empresa ETCE, prestataria del servicio de transporte urbano, ante el atraso tarifario en el valor del boleto producto de la inflación que provocaba una desfinanciación en la ecuación económica de la empresa, encontrándose en la situación de trabajar a pérdida.

Los nuevos precios aprobados son de $40 a quienes abonen con tarjeta SUBE y $50 para quienes paguen en efectivo.

Los valores vigentes, que rigen desde el septiembre de 2019, son de $ 28 con tarjeta SUBE y $ 33 en efectivo.

La ordenanza que aprueba los nuevos valores contó con el voto positivo de los concejales Jorge López, Agueda Saenger, Lorena Cardozo, y Jorge Almirón.

El Concejal Bernardino Bobadilla propuso que el aumento no supere el 30% de los valores vigentes, proponiendo $ 35 para el boleto electrónico y $ 45 para el pago en efectivo, y la concejal Rosi Kurtz, pidió un tratamiento más prolongado del proyecto, en especial el artículo 1 de la ordenanza que fija los nuevos valores, por lo cual no acompañó el aumento. El concejal Héctor Falsone no estuvo presente en la sesión.

El artículo 2 de la ordenanza aprobada le exige a la empresa aumentar el número de bocas de expendio de tarjetas de boleto electrónico.

Asimismo se fijó en $30 tanto el valor del Boleto Escolar como el valor del Boleto Docente.