El misionero Sergio Romero tendría todo acordado para jugar en el Venezia de la Serie A

Tras quedar libre del Manchester United en junio, el misionero Sergio Romero tendría nuevo club. Este jueves, el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano aseguró que el exarquero de la Selección Argentina se encuentra en "negociaciones finales" para jugar en el Venezia, equipo recién ascendido en la Serie A.

"El exportero del Manchester United, Sergio Romero, se unirá al Venezia de la Serie A como agente libre. Las negociaciones están en las etapas finales. También lo quería Spezia, pero Venezia está liderando la carrera para completar el trato pronto", publicó Romano en su cuenta de Twitter.

Former Man Utd goalkeeper Sergio Romero is set to join Serie A side Venezia as free agent. Negotiations at final stages - also Spezia wanted him but Venezia are leading the race to complete the deal soon. 🇦🇷 @SkySport #transfers